Tænketank: Vi må opgive EU-forbehold efter Brexit Dansk velstand er truet af Brexit og handelskrig, men også af risikoen for, at danskerne mister troen på frihandel, advarer tænketanken Axcelfuture.

Danmark har i årevis tjent tykt på eksport, men dansk velstand er nu i fare, fordi verdenshandlen er truet af handelskrig og britisk exit fra EU.

Regeringen må tage drastiske skridt, hvis Danmark fortsat skal nyde godt af globaliseringen, advarer erhvervstænketanken Axcelfuture i en analyse.

»Dansk eksport er dybt afhængig af både EU’s indre marked og handelsaftaler. Begge risikerer at bevæge sig i en forkert retning på grund af briternes afsked og en række andre landes stigende modstand mod frihandel«, siger Danmarks tidligere London-ambassadør Claus Grube, som har ledet arbejdet med analysen.

Danmark må forsøge at modvirke den udvikling, men her vil de danske EU-forbehold især blive et problem i den kommende tid, vurderer han.

»Hidtil har vi nydt godt af, at Storbritannien har presset på for, at EU kæmper for mere frihandel, så nu hvor briterne træder ud, er vi nødt til at styrke vores egen stemme. Men Danmarks indflydelse i EU er svækket på grund af vores forbehold. Regeringen bør af den grund indlede en debat med befolkningen om at afskaffe forbeholdene«, siger Claus Grube.

Forbeholdene kan koste dyrt

Danmark står uden for euroen, retssamarbejdet og på forsvarssamarbejdet. De forbehold er blandt de vigtigste årsager til, at Danmarks indflydelse i EU er mindre i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med, viste en analyse i sidste måned fra tænketanken European Council on Foreign Relations. En lignende konklusion havde regeringens Taksøe-rapport om dansk udenrigspolitik i 2016.

Det bliver dyrt, hvis Danmarks manglende indflydelse betyder, at EU ikke i samme grad som nu kæmper for mere frihandel, advarer Axcelfuture. Ud over briternes exit fra EU har USA erklæret handelskrig mod Kina, og landet truer med at undergrave det regelbaserede system for frihandel, som Danmark hidtil har nydt godt af. Der er tegn på modstand mod frihandel i lande som Tyskland og Italien.

Udviklingen ser allerede nu ud til at bremse verdenshandlen. En halvering af væksten i verdenshandlen frem mod 2025 vil betyde, at verdenshandlen ikke længere trækker dansk vækst op, men ned, viser Axcelfutures analyse. Det vil trække dansk beskæftigelse ned med 23.000 personer. Hidtil har der dog ikke været stor lyst til at afskaffe forbeholdene. I 2000 stemte danskerne nej til at afskaffe euroforbeholdet. Samme skete med retsforbeholdet i 2015. I maj i år viste en måling i Altinget og Jyllands-Posten fortsat flertal mod at afskaffe forbeholdene.

»Mange vil sikkert sige, at det ikke er realistisk at afskaffe forbeholdene. Men vi er ved at miste vores nærmeste allierede på handelsområdet. Vi er nødt til at tage den her debat«, siger Claus Grube.

Mange oplever ikke dansk gevinst

Modstand mod frihandel kan også komme hjemmefra. Analysen viser, at tre ud af fire danskere synes, at regeringen bør arbejde for at øge international handel. Men blot 42 procent svarer, at dansk økonomi er blevet påvirket positivt af globalisering. Resten oplever ikke en gevinst.