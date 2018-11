Finansminister: Vi vil mangle briternes stemme i EU Danmarks kvaler med Brexit ville være mindre uden forbeholdene, erkender finansminister Kristian Jensen, men tiden er ikke til at stemme om dem.

Med briternes exit fra EU får Danmark sværere ved at få resten af EU med på at kæmpe for den frihandel, som dansk velstand er dybt afhængig af.

Denne nye virkelighed må Danmark indstille sig på, erkender finansministeren.

»Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at mangle briternes stemme i debatten om frihandel rigtig meget. Sammen med Sverige, Finland og Holland er de Danmarks vigtigste allierede på frihandel«, siger Kristian Jensen (V).

Formildende er det, at nogle sydeuropæiske regeringer er blevet mere positive over for frihandel, påpeger han: »Så jeg tror faktisk på, at det er muligt at holde fast i en frihandelsvenlig linje, selv om Storbritannien forlader EU«.

Erhvervstænketanken Axcelfuture advarer i en analyse om, at Danmark i briternes fravær må søge større indflydelse for at opveje deres fravær på handelsområdet. Den mest direkte vej er at afskaffe de danske forbehold, så det må regeringen indlede en debat om, vurderer tænketanken.

Jensen påpeger, at regeringen har startet en ny debat, hvor folkehøringer giver bud på den fremtidige rolle i EU:

»Men regeringen har ingen plan om at lave nye folkeafstemninger om vores forbehold«.

Er du enig i, at Danmark ville få mere indflydelse, hvis man afskaffede forbeholdene?



»Ja, det er helt klart, at vi ville kunne tale med en anden vægt, hvis de andre vidste, at vi vil være med i flere dele af samarbejdet«, siger Kristian Jensen: »Det mærkelige er, at på forsvarsområdet er vi en værdsat allieret i FN, Nato og bilateralt, men hvis det lige præcis er EU, er Danmark nødt til at trække sig. Det er der ikke mange, der kan forstå«.

Hvorfor afviser I så folkeafstemninger?



»Først og fremmest skal vi have en debat om EU, hvor vi er på vej hen, som ikke nødvendigvis er koblet op på folkeafstemning. Hvis vi kun debatterer EU, når vi har folkeafstemninger, får vi ikke en ægte og folkelig debat«.

Vi tager globalisering for givet

Hvad kan vi så gøre for at få indflydelse?



»Vi skal være så aktive og opsøgende som muligt i andre sammenhænge. Vi arbejder blandt andet på at gøre bankunionen åben for ikkeeurolande. Vi kæmper for at holde os så tæt på kernen af EU, selv om vi ikke er helt med«.

Axcelfutures analyse viser, at mange danskerne ikke mener, at globalisering påvirker Danmark positivt. Det er et problem, vurderer ministeren:

»Danmark har ekstremt stor gavn af globaliseringen. Vores store handelsoverskud skaber mange arbejdspladser, fordi vi sælger til hele verden. Samtidig holder det prisniveauet nede i Danmark. Men vi tager globaliseringen lidt for givet i Danmark. Det er ingen selvfølge, at verden er åben for handel og investeringer. Vi som politikere skal sammen med fagbevægelse og arbejdsgivere huske at fortælle, hvilke økonomiske fordel vi har som danskere af globalisering«.