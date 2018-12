Danskerne kan være langt mindre produktive end antaget Danmarks produktivitet er i verdenseliten, lød det i sidste uge, men tallene er usikre og meningsløse, vurderer DI. Det kan få betydning for fremtidsudsigterne for dansk økonomi, som vismændene fremlagde tirsdag.

I sidste uge blev danskernes produktivitet udråbt til at være gået fra grum krise til ren verdensklasse.

Den gode nyhed byggede på, at Danmarks Statistik havde opjusteret væksten i produktiviteten ganske meget for årene 2015-2017. ’Produktivitetskrisen afblæst’, lød en avisoverskrift.

Men det er en sandhed med modifikationer, advarer Dansk Industri, DI.

»Mange har brugt de nye tal til at sige, at nu kan vi aflyse produktivitetskrisen, men det er nok en postgang for tidligt«, siger Morten Granzau Nielsen, som er økonomisk politisk chef i DI.

Problemet er ifølge DI, at tallet for Danmarks samlede produktivitet stort set kun vokser på grund af en stigning inden for brancher, hvor tallene er usikre eller meningsløse. Det drejer sig om den offentlige sektor, bygge- og anlægsbranchen og såkaldte kapitaltunge erhverv som landbrug, råstofudvinding og ejendomsudlejning.

»I de erhverv, hvor det giver mest mening at opgøre arbejdsproduktiviteten, er der ingen bedring at spore«, siger Morten Granzau Nielsen.

Danmarks Statistik er åben om, at der er udfordringer med at opgøre produktiviteten for nogle brancher.



»Vi har endnu ikke en fantastisk god beregning af arbejdsproduktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Det samme gælder for den offentlige sektor«, siger Kirsten Balling, der er kontorchef for nationalregnskab i Danmarks Statistik.

For bygge- og anlægsbranchen mangler man nødvendige prisoplysninger for anlægsområdet. For den offentlige sektor er tallene blandt andet præget af, at man ifølge EU-regler ikke må tage højde for kvalitetsforbedringer. Man skal tælle, hvor mange operationer der bliver lavet på hospitalerne, men man må ikke korrigere for, hvis operationerne bliver bedre. Den metode, der skal bruges, gør det meningsløst at opgøre produktiviteten for forsvaret og retsvæsenet og andre dele af det offentlige, som vi bruger kollektivt, forklarer Kirsten Balling.

For de kapitaltunge erhverv kan store produktivitetsændringer i branchen komme af, at en virksomhed med stor produktion og lille medarbejderstab ansætter eller afskediger få medarbejdere, og så skal man være forsigtig med ikke at overfortolke tallene, forklarer Kirsten Balling.

Produktion i udlandet tælles med

Tallene er dermed for usikre til, at Danmark pludselig kan erklære sig som en del af verdenseliten, mener DI. Og det er ikke kun sidste uges opjustering, der er problematisk. Den største opjustering af dansk arbejdsproduktivitet i de seneste år vedrører eksport af varer, der aldrig har befundet sig i Danmark. Det kaldes fabriksløs produktion og burde slet ikke indgå i målingen, mener DI.

»Hvis en dansk virksomhed får en vare produceret på en fabrik i Polen og sælger varen i Frankrig, så er værdien skabt af dansk viden og udenlandsk arbejdskraft – dansk arbejdskraft spiller dermed stort set ingen rolle. Men som det er nu, medregnes hele værdien, som om den er skabt af de få personer, som sidder i Danmark«, siger Morten Granzau Nielsen.



Danmark har siden 2005 tidoblet salget af varer, som aldrig har befundet sig i Danmark, så det i dag svarer til 15 procent af Danmarks samlede vareeksport.

»Vi skal glæde os over at få del i værdier skabt i udlandet, men de giver et kunstigt højt tal for produktiviteten i industrien. Det er ikke et udtryk for, at danske medarbejdere er blevet mere produktive«, siger Morten Granzau Nielsen.

Danmark Statistik er meget opmærksom på, at den fabriksløse produktion giver en udfordring for fortolkningen af produktivitetstallene.