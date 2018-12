Økonomi: Så meget vil et hårdt Brexit koste i Europa

Hvis det aktuelle politiske kaos i Storbritannien fører til, at briterne forlader EU uden en frihandelsaftale, bliver det dyrt for alle.



Dyrest bliver det for briterne selv. De vil opleve en nedtur i økonomien i de kommende år, der kan blive værre end under finanskrisen, viser den seneste prognose fra landets egen nationalbank.

»Det vil blive et stort negativt chok for økonomien«, sagde Jay Carney, som er direktør for Bank of England, for nylig om konsekvenserne af en brat afsked.

»Ifølge vores analyse skal man mindst tilbage til 1970’erne for at finde noget sammenligneligt«, sagde Jay Carney.

I 1973 blev mange lande ramt hårdt af oliekrisen, som skabte arbejdsløshed og økonomisk stilstand i en årrække.

Hidtil er udsigten til en afsked uden en aftale blevet kritiseret for at være et skræmmebillede. Men efter at det foreløbig har vist sig umuligt for premierminister Theresa May at få vedtaget en skilsmisseaftale i det britiske parlament, bliver det behandlet som en mere realistisk risiko i den britiske debat: Man kan ende i det, som ofte kaldes for et hårdt Brexit eller et ’no deal-Brexit’.

Nogle af EU-landene, herunder Danmark, vil også få betragtelige tab i den situation, men de vil være adskillige gange mindre end briternes, vurderer økonomer. Kun Irland vil få problemer i samme størrelsesorden som Storbritannien.

»Ingen lande vil blive glade for et no deal-Brexit, men det vil især ramme Irland. Hele 40 procent af den irske fødevaresektors eksport går til Storbritannien«, siger Eva Rytter Sunesen.

Hun er ekspert i international handel hos analysefirmaet Copenhagen Economics, som har lavet en rapport om Brexits konsekvenser for den irske regering. Det bliver ekstra hårdt for Irland, fordi det især rammer fødevaresektoren:

»Det særlige ved fødevaresektoren er, at de fleste af dens arbejdspladser ligger ude på landet, og mange af de ansatte er lavtuddannede. De vil få svært ved at få et nyt arbejde, både fordi mange af dem ikke er uddannet til andet, og fordi de bor steder, hvor der ofte ikke er mulighed for at få et andet arbejde«, siger Eva Rytter Sunesen.

Irlands økonomi vil blive ramt så slemt af et hårdt Brexit, at det vil få bruttonationalproduktet (bnp) til at falde med 3,8 procent over de kommende 5 til 10 år, vurderer Den Internationale Valutafond, IMF. Det er næsten lige så meget som i Storbritannien, hvor faldet ifølge IMF vil blive på 3,9 procent.

Efter at Copenhagen Economics har undersøgt Irlands situation i dybden, mener analysefirmaet, at det kan blive endnu værre for Irland. Hvis man tager højde for alle toldsatser og regler, når det op i nærheden af 7 procents nedgang i bnp. En del af årsagen er, at Irland har gjort sig afhængig af Storbritannien.

»Det har været nemt for irerne at eksportere til Storbritannien, fordi de taler samme sprog. Det britiske marked er langt fra selvforsynende, og man har været villig til at betale en høj pris for høj kvalitet. Det har gjort det mindre nødvendigt for irerne at sprede deres eksport ud til flere markeder, sådan som blandt andre Danmark har været godt til«, siger Eva Rytter Sunesen.