Nedtur i Kina vil ryste verdensøkonomien

I årevis er Kinas rigdom vokset med så stor hast, at det kun har været et spørgsmål om tid, før det folkerige land vil overhale USA som verdens største økonomi. Men nu er Kina inde i en kraftig opbremsning.

Natten til fredag kom en række af nøgletal, som ifølge økonomer kan være forvarsel om, at landet er på vej mod en nedtur, der vil ryste verdensøkonomien. Industriens produktion stiger fortsat, men i sidste måned var væksten på sit laveste i næsten tre år.

Endnu mere markant var det, at kinesiske forbrugere lægger langt færre penge i butikkerne end forventet. Det kinesiske detailsalg voksede med 8,1 procent i sidste måned, hvilket ville være meget i et land som Danmark. Men i Kina har stigningen været eksplosiv i en længere periode, og sidste måneds vækst var den laveste siden 2003. Bedre bliver det ikke af, at bilsalget er faldet med 10 procent – det største fald i næsten syv år.

Ser man på det kinesiske aktiemarked, bliver det for alvor skidt. De kinesiske aktier er faldet med hele 20 procent siden årets begyndelse. Til sammenligning holder USA’s aktier omtrent deres værdi.

Kina er presset på flere fronter, vurderer analytikere. Udefra er landet presset af, at USA igennem 2018 har optrappet en handelskrig, hvor præsident Donald Trump gradvist har lagt mere told på kinesiske varer, så halvdelen af al Kinas eksport til USA nu er omfattet. Det ventes at trække Kinas økonomi endnu mere ned efter nytår, vurderer analytikere.

»Det værste er stadig i vente, og politikerne vil være meget bekymrede, særligt når forbrugsvæksten samtidig er på vej ud over en afgrund«, siger Sue Trinh, som er strateg i investeringsbanken RBC Capital Markets, til Reuters.

Regeringen i Beijing har forsøgt at afbøde handelskrigens effekt, men foreløbig forgæves, vurderer kinesiske iagttagere.



»Mens handelskrigen mellem USA og Kina fortsat presser eksporten ned, satser Beijing på, at forbrugere og virksomheder bruger flere penge for at stabilisere væksten. Men lav forbrugsvækst understreger de vanskeligheder, som den kinesiske ledelse har med at holde økonomien stabil«, skriver Sidney Leng, som er makroøkonomisk skribent ved South China Morning Daily i Hongkong.

Han vurderer, at regeringen havde forventet, at en skattelettelse i oktober ville få kinesernes forbrug til at stige. Men målt på detailbranchens salg er det ikke sket. Det lave salg »smadrer Kinas håb om, at forbrug vil opveje handelskrigen«, konstaterer Sidney Leng.

Kinas megarolle i verden

Ud over handelskrigen vil Kina også blive presset af, at de svage kinesiske nøgletal kommer på et tidspunkt, hvor verdensøkonomien viser tegn på opbremsning.

»Kina spiller en megastor rolle i den udvikling«, siger Niels Christensen, der er Nordeas chefanalytiker for valutaområdet: »Kina er blevet en meget vigtig økonomi for ikke bare USA og Europa, men også for Fjernøsten. Begynder Kina at halte, bliver det en ond spiral for hele verdensøkonomien«.

Markederne i Asien og USA faldt da også, efter at de nye tal fra Kina blev kendt.

Niels Christensen understreger, at der ikke er grund til at male fanden på væggen – endnu. At så mange nøgletal er så svage på én gang, er meget markant, men tallene kan rette sig måneden efter.

»Men tendensen har været der et stykke tid nu, og udviklingen i Kina spiller ind i, at optimismen generelt er for nedadgående blandt investorer verden over«, siger Niels Christensen.

»I Europa ser vi social uro i Frankrig, budgetkrise i Italien og Brexit i Storbritannien. Både den franske præsident og den tyske kansler står stærkt svækket, og USA’s præsident er fuldkommen uforudsigelig. Det hæmmer alt sammen optimismen«.