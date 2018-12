Første gang i årtier: Aktier, obligationer og råvarer falder samtidig i USA

At netop den blanding giver et fælles fald i flere investeringskategorier, skyldes timingen, vurderer Las Olsen. Den amerikanske økonomi har været inde i et opsving i de senere år. Det ville normalt få centralbanken til at hæve renten gradvis for at modvirke inflation.

Stigende renter vil normalt få obligationerne til at falde i kurs. Den højere rente vil også lægge en dæmper på aktiekurserne, der dog oftest fortsætter opad alligevel på grund af opsvinget. Men det aktuelle opsving er først meget sent begyndt at kunne ses i stigende inflation, så centralbanken har holdt igen med rentestigningerne. Det har fået aktiekurserne til at stige uden bremser.

Først for nylig er inflationen begyndt at røre på sig, så centralbanken har kunnet hæve renten, påpeger Las Olsen. Det sker på så sent et tidspunkt, at investorer allerede er begyndt at frygte, at opsvinget er ved at være ovre.

Dermed får den højere rente ikke kun obligationerne til at falde. Den får også aktiekurserne til at dykke, fordi forventningen om større profit damper af.

»Virksomhederne har fået skattelettelser som led i Trumps skattereform, samtidig med at regeringen har øget det offentlige forbrug. Man har på den måde lånt en masse penge og pumpet dem ud i samfundet. Effekten derfra ventes at fortage sig i de kommende år, så virksomhederne ikke nødvendigvis kan blive ved at øge deres indtjening. Det ser vi på aktiekurserne lige nu«, siger Las Olsen.

Han påpeger, at USA’s handelskrig med Kina er begyndt at dæmpe forventningerne til, at den hjemlige økonomis fremgang kan fortsætte. Det spiller også ind, at det politiske kaos i Storbritannien øger risikoen for en dyr og hård afsked med EU.

At amerikanske råvarepriser også falder, skyldes blandt andet, at forbruget i Kina er bremset op, blandt andet som følge af handelskrigen.

»Når kineserne bliver rigere, køber de noget, som er lavet af stål og kobber, og som bruger benzin og olie, mens vi i Vesten har en tendens til at gå mere i biografen«, siger Las Olsen.