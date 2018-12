Flykaos, grænsebomme og toldmure: EU er klar med nødplan for hårdt Brexit

Hvis briterne om 100 dage forlader EU uden en skilsmisseaftale, vil EU forsøge at afbøde nogle af de allerværste konsekvenser. Men tiltagene vil udelukkende ske for at beskytte Danmark og de andre blivende medlemslande. Storbritannien vil miste stort set alle sine fordele ved EU-medlemskabet, og kaotiske forhold for flytrafik, samhandel og den irske grænse kan blive virkelighed.

Det fremgår af en beredskabsplan, som EU-kommissionen har fremlagt onsdag for, hvordan EU vil gribe situationen an, hvis briterne ender med det, som de fleste kalder for det værst tænkelige Brexit. Risikoen for en afsked uden en skilsmisseaftale er blevet større, efter at det i sidste uge blev klart, at premierminister Theresa May foreløbig ikke kan få flertal i sit eget parlament for den aftale, hun er nået til enighed med EU om.

EU’s plan fastslår blandt andet, at en afsked uden en aftale ikke vil give Storbritannien mulighed at lave delaftaler på bestemte områder, sådan som nogle britiske EU-modstandere har sagt i deres argumentation for, at Storbritannien godt kan undvære en skilsmisseaftale.

EU’s nødplan vil kun »begrænse skaden«. »Det er klart, det er bedre at blive i end at forlade EU – og det er bedre at forlade med en aftale, hvis man forlader EU«, siger Valdis Dombrovskis, som er næstformand i EU-kommissionen.

EU udpeger 14 steder, hvor man i et år vil afbøde nogle af de effekter, der vil være værst for blivende medlemslande.

Borgere sikres mod problemer

Et af områderne angår britiske borgere, som i dag bor i andre EU-lande, og borgere fra andre EU-lande, som i dag bor i Storbritannien, fordi de er beskyttet af EU’s regler om fri bevægelighed. Skilsmisseaftalen sikrer, at disse borgere kan fortsætte deres tilværelse uforstyrret, når Storbritannien forlader EU.

Men hvis briterne forlader EU uden en skilsmisseaftale, vil disse borgere ikke længere være beskyttet. De skal pludselig til at søge om opholds- og arbejdstilladelse som enhver anden borger fra et tredjeland – og i tilfælde af afslag risikerer de at få revet deres tilværelse op med rode.

For at undgå dette opfordrer kommissionens nødplan de blivende EU-lande til at behandle britiske borgere nænsomt trods et hårdt Brexit. Landene bliver bedt om at sørge for, at britiske borgere, som bor i et EU-land, også efter 29. marts 2019 fortsat vil kunne have lovligt ophold ved at behandle deres ansøgninger om dette »pragmatisk«. Theresa May har lovet at gøre noget tilsvarende for EU-borgere, som i dag bor i Storbritannien.

Fly skal kunne flyve, men...

Desuden vil EU forsøge at opretholde basale forbindelser for land- og lufttrafik mellem EU og Storbritannien. Skilsmisseaftalen sikrer, at trafikken kan fortsætte uhindret, men uden en skilsmisseaftale vil alle flyruter mellem Storbritannien og EU-lande og omvendt pludselig ophøre fra 30. marts næste år.

Kommissionens nødplan vil afbøde de værste konsekvenser ved at lade britiske fly fortsætte med at kunne flyve over unionens territorium i et år. Britiske flyselskaber vil dermed kunne søge om tilladelse til fortsat at flyve mellem Storbritannien og EU-lande, og de vil have tilladelse til at lande for at tanke brændstof i et EU-land.

I planen understreger kommissionen, at denne imødekommenhed fra EU kun vil ske, hvis Storbritannien gør det samme og giver fly fra EU samme tilladelser til at lande i britiske lufthavne.