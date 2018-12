Aktierne hopper og danser – spekulanterne hopper og danser med

Og hvis han ender med at fyre sin centralbankdirektør? Man kan næsten høre Jacob Pedersen gyse i telefonen.

»Det står jo lysende klart, at Trump vil gå langt for at få sin vilje, men fyrer han centralbankens direktør, vil aktiemarkederne reagere mod ham«.

Præsidenten er vred på centralbankdirektør Jerome Powell, der har hævet den amerikanske rente i flere omgange, og den vrede har Donald trump luftet på Twitter i utvetydige vendinger. Mange har frygtet, at Det Hvide Hus ville blande sig i, hvordan den ellers politisk uafhængige centralbank agerer, men over for avisen Wall Street Journal prøvede en økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus at gyde olie på vandene ved at sige, at Jerome Powell ikke er på vej mod en fyreseddel.

Omvendt: Nærer Donald Trump sig, lader centralbankdirektøren sidde og finder en mindelig aftale med kineserne, »er skaden allerede sket, mange har bremset deres investeringer, og det vil uvægerligt føre til væksthuller i 2019«, siger Jacob Pedersen.

Hvem var det forresten, der kaldte aktiespekulanter for ’hysteriske kællinger’? Det var den daværende skatteminister, Mogens Lykketoft (S), der i 1983 luftede sin vrede over det samme, vi ser i dag: et kæmpe skred i aktiekurserne.