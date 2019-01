Nedtur: 2018 blev et forfærdeligt aktieår

Aktieåret 2018 ser decideret drabeligt ud, når man zoomer ud og ser på en række af verdens største indekser.

Frem til udgangen af september stiger aktierne globalt, særligt på grund af en vældig optur blandt amerikanske aktier. Men fra omkring 1. oktober styrtdykker de store indekser på samme tid, så hele årets fremgang bliver slettet globalt. USA holder sig med nød og næppe i plus.

Fra 1. december tumler markederne igen nedad, så selv USA ender lavere end ved årets begyndelse. Det globale aktiemarked slutter samlet med et blodrødt minus på 5,2 procent, viser en oversigt over MSCI-indeks, som Danske Bank har udarbejdet til Politiken.

»2018 blev et forfærdeligt aktieår. Det er i det store og hele gået rigtig dårligt«, siger seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Det samlede indtryk ser værre ud af en særlig årsag: Vi har vænnet os til, at kurserne stiger, forklarer seniorstrategen:

»Det er faktisk ikke så unormalt med et år som i år. Det er bare længe siden, det er sket sidst, så det virker særlig voldsomt«.

Årsagerne til det store fald skal findes i tre overordnede tendenser, mener han. En af dem er, at luften gik ud af de mest hypede investeringer.

»I 2018 opdagede mange, at intet er gratis. Efter en kæmpe optur er BitCoins faldet. Det samme er sket med marihuana-aktier, som ellers var det store samtaleemne forrige år. Der har været en tendens til, at mange har jagtet aktier med meget højt afkast. Den type aktier blev alle ramt i 2018«, siger Lars Skovgaard Andersen.

Vigtigst var, at en række af aktier, som fik en nedtur i efteråret, var såkaldte Fang-aktier. Fang er forkortelsen for Facebook, Amazon, Netflix og Google – virksomheder, som har oplevet en hype, fordi forventningerne om vækst er steget i takt med efterspørgslen på digitalt indhold.

Facebook-effekten

»Særligt med Facebook havde vi nok glemt, at Facebook er gratis, fordi vi som brugere er produktet. Men nu er det blevet klart for alle, at de sælger vores data, og derfor bruger selskaber som Facebook nu helt utrolig mange penge på at passe på vores data, for at undgå at myndighederne griber ind og regulerer dem. Den udvikling betyder, at Facebook ikke tjener så meget som før – og det har fået folk til at sælge ud af aktien, og så har det spredt sig til Fang-aktier generelt«, siger Lars Skovgaard Andersen.

Den anden store tendens er, at sommeren bød på regnskaber og nøgletal, som var dårligere, end mange ventede.

»USA’s økonomiske fremgang var ikke længere helt så stærk, som mange havde ventet. Samtidig viste det sig, at Apple ikke sælger så meget i Kina, og det fik mange til at frygte, at de kinesiske forbrugere var holdt op med at bruge penge, så den kinesiske økonomi ville bremse endnu mere op. Det fik mange til at sælge deres aktier generelt«, siger Lars Skovgaard Andersen.

Nedturen begyndte for alvor fra slutningen af september, hvor de store amerikanske og britiske investorer vender tilbage fra ferie og ofte lægger en ny strategi, fortæller han. Den nedtur ramte især danske aktier hårdt. Mens mange aktier faldt i perioden, tog de danske aktier noget, der ligner et hovedspring fra en 10 meter-vippe.

»I Danmark gik det galt. De danske aktier var blevet tilkøbt af USA og Storbritannien, inden man gik på ferie, fordi de normalt ser os som sikker havn. Men så kom danske regnskaber, som var svagere end ventet, og så solgte udlandet voldsomt fra i september. De kom blandt andre fra Novo Nordisk, mens vi selv i Danske Bank havde vores at forholde os til«, siger Lars Skovgaard Andersen med henvisning til hvidvasksagen i filialen i Estland.

»Men generelt var danske virksomheder ramt af afmatning i Tyskland, som fylder meget for mange danske virksomheder«, siger han.

Den tredje store tendens handler om en helt særlig udvikling, som ikke tidligere er set i nær samme omfang: Investorerne begyndte i 2018 at sælge ud af deres aktier på grund af frygt for politisk kaos – også selv om nøgletal og regnskaber ellers så gode ud.