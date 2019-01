Verdensbankens præsident træder tilbage før tid Jim Yong Kim har meldt sin afgang som Verdensbankens præsident, mere end tre år før hans periode udløber.

Den koreansk-amerikanske præsident for Verdensbanken, Jim Yong Kim, træder tilbage ved udgangen af januar.

Det oplyser han mandag.

Præsidentens afgang sker, over tre år før hans periode som Verdensbankens leder stod til at udløbe i 2022.

»Det har været en stor ære at tjene som præsident i denne fantastiske institution fyldt med fantastiske personer, der er dedikerede til målet om at ende ekstrem fattigdom i vores levetid«, siger Jim Yong Kim i en udtalelse.

Verdensbankens oprindelige formål var at finansiere genopbygningen efter Anden Verdenskrig. I dag fungerer den som en international organisation, der bekæmper fattigdom ved blandt andet at tilbyde lån til ulande.

59-årige Jim Yong Kim overtog posten som præsident i 2012.

Han vil nu i stedet tilslutte sig et firma, der arbejder på at forbedre infrastrukturen i ulande.

Verdensbanken angiver ikke nogen yderligere forklaring på, hvorfor Jim Yong Kim forlader posten i utide.

Jim Yong Kim blev nomineret til præsidentposten af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama.

Han har efterfølgende været en smule på kant med USA's nuværende præsident, Donald Trump, i forhold til spørgsmålet om klimaforandringer.

Han har dog undgået de helt store offentlige slag med Trump.

To personer, der er bekendte med Jim Yong Kims beslutning om at træde tilbage, siger, at det er Jim Yong Kims eget valg, og at han ikke er blevet presset ud af Trump-administrationen.

Donald Trump får dog formentlig meget at sige, når Jim Yong Kims efterfølger skal udpeges.

USA sidder således på en kontrollerende del af stemmerettighederne i Verdensbanken. Organisationens præsident har derfor typisk været en amerikaner udpeget af den siddende administration i USA.

