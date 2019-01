Er Niels Holck-sagen ved at være glemt? Dansk eksport til Indien kan stige med milliarder af kroner

Milliarder af kroner er på spil for Danmark, når en erhvervsdelegation med Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen fredag lander i Indien.

Danske virksomheder kunne eksportere mange gange mere til landet, end tilfældet er nu, viser en analyse fra Dansk Erhverv.

»Vi underpræsterer helt vildt i forhold til Indien. Det er der en række gode grunde til, men når man bare ser på tallene, er potentialet virkelig enormt«, siger chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen fra Dansk Erhverv.

I dag eksporterer Danmark varer til Indien for 3,1 milliarder kroner. Det er omtrent det samme som til Vietnam, hvor købekraften pr. indbygger er den samme som i Indien. Men Indiens økonomi er 10 gange større end Vietnams, og befolkningen er 14 gange større.

Danmarks eksport til Indien burde være på op imod 10 milliarder kroner, vurderer Michael Bremerskov Jensen.

At det ikke er sådan i dag, skyldes blandt andet, at danske virksomheder har haft mere blik for lande som Vietnam og Kina i de senere år. Desuden spiser indere af kulturelle og religiøse årsager markant mindre svinekød end vietnamesere og kinesere. Og endelig er der en årelang politisk konflikt mellem Danmark og Indien, som spærrer for dansk eksport.

Konflikten skyldes, at Danmark har nægtet at udlevere danskeren Niels Holck til retsforfølgelse i Indien, efter at Holck i 1995 kastede 4 tons våben ned til en oprørsgruppe i den indiske delstat Vestbengalen.

»Det er svært at sætte nøjagtige tal på, hvor meget Niels Holck-sagen har betydet for, at dansk eksport underpræsterer i forhold til Indien, men den spiller helt sikkert en stor rolle«, siger Michael Bremerskov Jensen.

Mens Indien i dag vil være et ekstremt indbringende marked for Danmark at komme mere ind på, er det intet at regne for, hvad det ventes at vokse til i de kommende år. Indien udgør i dag 9 procent af verdensøkonomien, men i 2060 vil Indien stå for hele 20 procent af verdensøkonomien. Det skønner OECD ifølge en analyse fra Dansk Industri, DI.

»Indien skal på samme rejse, som Kina har været på i de senere år. De har allerede taget hul på den med en årlig vækstrate på 7-8 procent«, siger DI’s chefanalytiker, Allan Sørensen:

»De kommer fra et relativt lavt udgangspunkt, men de har en stor befolkning, som vokser hastigt, og har kurs mod at overhale Kina som det folkerigeste land i verden. Indien er det nye Kina«.

Danske varer rejser længere

Et af den danske erhvervsdelegations mål er at forbedre forholdet til Indien. Lykkes det at bane vej for danske virksomheders indtræden på det indiske marked, kan det få stor betydning for danske varers udbredelse i verden.

I dag sendes danske varer i gennemsnit cirka 2.800 kilometer ud i verden. Det er omkring 500 kilometer længere end i årene op til finanskrisen i 2007-08, viser en analyse fra DI.

»Under finanskrisen og den efterfølgende gældskrise i Europa faldt efterspørgslen markant i mange af de europæiske lande, som Danmark traditionelt handler meget med. Det fik danske virksomheder til at søge længere og længere ud i verden for at finde nye markeder«, siger Allan Sørensen.

Især Kina er de senere år blevet et nyt mål for danske varer som medicin, minkpels, mad og maskiner, mens langt færre danske varer har fundet vej til Indien.

»Vi har slet ikke fået samme flyvehøjde på vores eksport til Indien, som vi har til Kina. Det bør ellers være en fordel, at inderne meget ofte taler godt engelsk. Forretningsklimaet har godt kunnet være udfordrende, men der er fokus på forbedringer«, siger Allan Sørensen.

Den gennemsnitlige afstand til de danske eksportmarkeder vil stige med yderligere 520 kilometer frem mod 2060, viser en prognose fra OECD. Det skyldes, at verdensøkonomiens tyngdepunkt vil flytte sig længere mod Asien. Den lange transport er ikke umiddelbart en god nyhed for klimaet, men det kan opvejes af, at dansk eksport kan betyde bedre udnyttelse af ressourcerne, vurderer DI.