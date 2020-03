Blodbad på børsen i New York: Det største fald siden børskrakket i 1987

Dow Jones-indekset på børsen i New York oplevede torsdag et historisk fald.

Torsdag blev en dag til historiebøger på børsen i New York. Dow Jones-indekset faldt med ti procent, hvilket målt i procent er det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet 'sorte mandag'.

Dermed overgår faldet enkeltdags reaktioner på både 11. september og finanskrisen.

Dow Jones er et af tre toneangivende indeks på Wall Street. Traditionelt har det været kendt som industriindekset. Det indeholder dog i dag også aktier som Apple, Microsoft og Walt Disney.

Også de to andre toneangivende indeks - det brede S & P 500-indeks og teknologiindekset Nasdaq - faldt stort torsdag. Det tabte henholdsvis 9,5 og 9,4 procent af deres værdi.

Torsdag stod det klart fra starten, at der var tale om en hård dag på børsen i New York. Efter få minutter blev handlen suspenderet, fordi store fald udløste en af børsens mekanismer for at undgå panik.

Dermed var handlen suspenderet i et kvarter.

