Trods rentenedsættelse: Børserne i USA lukker med nye dramatiske styrtdyk

Rentesænkning fra USA's centralbank kunne ikke forhindre dramatiske fald på børsen i New York mandag.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De amerikanske aktiekurser fortsatte mandag med at styrtdykke med fald på over 12 procent alle de tre toneangivende aktieindeks.

Dow Jones-indekset lukker med fald på 12,9 procent eller lige under 3000 point. Det er det største fald nogensinde målt i antal point.

Målt i procent er der tale om det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet 'sorte mandag'. Det er samtidig på niveau med de fald, som børsen i New York oplevede hver dag under børskrakket over en uge i oktober 1929.

Nasdaq-indekset, der i højere grad har teknologisk baserede selskaber, lukkede med et fald på 12,3 procent. Dermed blev det indeksets værste dag, siden det blev oprettet i 1971.

Det mere brede S&P 500-indeks, der har en bredere vifte af selskaber end de to andre, lukkede med et fald på 12 procent.

Faldet i S&P 500-indekset udløste fra handlens start en af børsen i New Yorks panikbremser, der automatisk træder i kraft, hvis indekset falder for meget på en dag.

Fra handlens start faldt indekset, og da det rundede et fald på syv procent, blev handlen automatisk suspenderet i 15 minutter. Næste panikbremse ville have trådt i kraft ved 13 procent, og det blev altså lige ved og næsten.

Kort før markederne lukkede kom USA's præsident, Donald Trump, med en anbefaling om ikke at samles mere end ti personer af gangen. Han blev også spurgt, om USA er på vej mod en recession, og svarede, at det 'meget vel kan være'.

De store fald mandag mere end udlignede stigningerne fredag, hvor de tre indeks steg med over ni procent.

Det sker, selv om USA's centralbank søndag greb ind med en rentesænkning - den anden inden for kort tid.

For en uge siden oplevede USA ligeledes en sort mandag. Her styrtdykkede aktierne omkring ti procent på grund af coronavirusset og krisens konsekvenser for økonomien.

De store fald kommer dog efter flere år med stigninger. Eksempelvis er Dow Jones-indekset stadig højere, end da Donald Trump blev indsat som præsident i januar 2017.

ritzau