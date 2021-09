Kinesisk ejendomsgigant har rystet finansmarkederne. Nu kan investorerne ånde lettet op. Indtil videre

Den gældsplagede kinesiske ejendomsgigant Evergrande har indgået en aftale med investorer om rentebetaling på et obligationslån, meddeler selskabet tidlig onsdag morgen dansk tid. Ifølge finansmediet Bloomberg News omfatter aftalen et beløb svarende til 36 millioner dollar, der snart forfalder.

Umiddelbart efter oplysningen kom frem, blev den kinesiske valuta styrket som et tegn på lettelse hos investorerne. På børsen i Shanghai stiger kurserne samtidig på andre børsnoterede selskaber i ejendomsbranchen.

Det kinesiske selskabs økonomiske vanskeligheder har de seneste dage været genstand for stor bevågenhed på aktiemarkederne, der frygter, at ejendomskoncernen kan trække andre med ned i et eventuelt kollaps, så krisen spreder sig som ringe i vandet. Selskabets problemer udløste kursfald på de globale aktiemarkeder mandag af bekymring for, hvilke konsekvenser en eventuel konkurs kan få Kinas økonomi.

Evergrande skal ligeledes torsdag betale 83,5 millioner dollar af på et andet obligationslån, men der er ingen oplysninger om den forpligtelse. 29. september skal obligationsejere have yderligere 47,5 millioner dollar.

Selskabet, der i alt har optaget lån på over 300 milliarder dollar, er noteret på aktiebørsen i Hongkong. Den er onsdag lukket på grund af ferie. Kursen på Evergrande-aktien i Hongkong er hidtil i år faldet med næsten 85 procent.

ritzau