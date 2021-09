Gældsaftale og rygte sender Evergrande-aktie på himmelflugt

Det har sat sit aftryk i aktiekursen, at den kinesiske ejendomsgigant Evergrande onsdag fik lukket en aftale om rentebetaling på et obligationslån. Desuden er der torsdag medierapporter om, at den kinesiske stat vil medvirke i en restrukturering af Evergrande, skriver South China Morning Post. Avisen oplyser ikke yderligere om den omtalte plan.

Dermed ser fremtiden lidt lysere ud for det gældsplagede selskab, mener en markedsaktør.

»Hvis nyheden (om restrukturering, red.) er sand, er det meget positivt«, siger Raymond Cheng, der er direktør for finanshuset CGS-CIMB Securities.

»Det viser, at regeringen er bevidst om den potentielt høje risiko relateret til en konkurs i Evergrande, og at den er nødt til omgående at tage foranstaltninger for inddæmme disse risici«, siger han.

På børsen i Hongkong steg kursen på Evergrande-aktien med over 20 procent umiddelbart efter, at torsdagens handel gik i gang, skriver nyhedsbureauet Reuters. Siden er en del af stigningen fordampet. Omkring torsdag middag lokal tid er kursen oppe med omkring 10 procent. Trods torsdagens kursstigning er der stadig meget langt op til de tidligere højder på aktien. Den er i løbet af året hidtil faldet med over 80 procent.

Det kinesiske selskabs økonomiske vanskeligheder har de seneste dage været genstand for stor bevågenhed på aktiemarkederne. Markederne har frygtet, at ejendomskoncernen kan trække andre med ned i et eventuelt kollaps, så krisen ville sprede sig som ringe i vandet.

En markedsanalytiker fra bankkoncernen JP Morgan siger, at investorerne da også stadig holder et meget vågnet øje på Evergrandes aktier.

»Det er stadig langtfra løst. Man vil se, at den umiddelbare frygt for et kollaps og efterdønninger begynder at mindskes, men det vil stadig være et problem, der stikker hovedet frem, fordi ejendomsmarkedet og anlægsarbejde er en så kæmpe del af den kinesiske økonomi«, siger Kerry Craig.

Skal betale yderligere 83,5 mio. dollar torsdag

Det lykkedes altså Evergrande i hvert fald midlertidigt at rode kastanjerne ud af ilden, og investorer kunne for en tid ånde lettet op. Kinas centralbank stillede onsdag desuden mere likviditet til rådighed for bankerne i landet, og det var med til at berolige finansmarkederne.

Det kan ikke udelukkes, at der senere torsdag kommer nye kurspåvirkende meldinger fra Evergrande. Her skal selskabet betale 83,5 millioner dollar i rente på et obligationslån på sammenlagt to milliarder dollar. Og i næste uge forfalder en betaling på 47,5 millioner dollar på et andet obligationslån. De to beløb svarer til 832 millioner kroner.

Evergrande har endnu ikke oplyst, om det er i stand til at betale de to beløb, skriver Reuters. Evergrande skylder i øjeblikket 305 milliarder dollar. Det svarer til mere end 1.900 milliarder kroner.

ritzau