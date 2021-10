IMF spår nu større vækst i Europa end hidtil

Automatisk oplæsning

Den økonomiske vækst i Europa kommer i år og næste år til at blive større end tidligere antaget. Det er vurderingen i Den Internationale Valutafond (IMF), som onsdag har offentliggjort sin nyeste prognose for den europæiske økonomi. Fra i april at have ventet en vækst på 4,5 procent i 2021 så venter IMF nu en vækst på 5,5 procent.

Også forventningen til næste års vækst er skruet op. Fra en forventning i april om en vækst på 3,9 procent i 2022 så venter IMF nu en vækst på 4,1 procent.

IMF har siden sin oprettelse i 1947 arbejdet på at sikre stabilitet i den globale økonomi. Det er sket ved blandt andet at yde lån til de 190 medlemslande. Analyser af medlemslandenes økonomier er også en af de væsentlige opgaver for IMF.

Ritzau