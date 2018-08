Leif Beck Fallesen: Spørgsmålet er ikke, om Thomas Borgen er færdig som direktør i Danske Bank. Men hvornår Der er fire grunde til et farvel til Danske Banks topchef.

Bagmandspolitiets aktuelle beslutning om at indlede en efterforskning af den store hvidvaskskandale i Estland kan fremrykke tidspunktet for Thomas Borgens exit som topchef i Danske Bank. Men det er ikke afgørende. Efterforskningen vil tage længere tid, end banken, bestyrelsen og aktionærerne kan leve med. Ender sagen i retten, hvilket langtfra er sikkert, kan der gå år, før der falder dom. Thomas Borgen kan vælge at gå selv, men meget taler for, at der ikke sker noget, før banken kommer med sin redegørelse i næste måned.