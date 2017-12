Det er ved at være sidste chance for at få et is-i-maven-lån

»Reglerne bliver jo lavet for at beskytte boligejerne, så de ikke optager lån, som de har vanskeligt ved at afdrage. Og det er jo ikke sådan, at du ikke kan få lån med de nye regler. Det er bare korte variabelt forrentede lån uden afdrag, som du ikke længere kan optage. Men har din bank vurderet, at du er kreditværdig, kan du optage for eksempel fast forrentede lån, selv om din gæld er 4 gange større end husstandsindkomsten«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Boligøkonomen arbejder med de tre store R’er: Rente, Risiko og Robusthed.

»Du skal tænke over, hvordan forventer du renten vil udvikle sig, er du villig til at løbe en risiko, eller ligger du vågen om natten, hvis der er udsigt til en rentestigning. Og så skal du vurdere, hvor robust din økonomi er, hvis renten stiger: Om dit rådighedsbeløb bliver barberet helt ned«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Kan presse forbrugere til dyre lån

Hensigten med de nye regler er kort fortalt at få boligkøberne til at spare lidt mere op, så de ikke har behov for at låne så meget, når de køber bolig. I Forbrugerrådet Tænk tvivler seniorøkonom Morten Bruun Pedersen på, at der med de nye regler vil blive lagt en dæmper på de københavnske og aarhusianske boligpriser, hvor priserne er stegt mest.

»Hver gang man forsøger at sætte en prop i mulighederne for at få kredit et sted, dukker der nye muligheder op for at låne«, siger Morten Bruun Pedersen, der giver et eksempel: »Hvis en ung familie går lige til grænsen med flekslån uden afdrag, når de køber deres første hus, har de i princippet brugt deres kreditmuligheder op. Det forhindrer dem bare ikke i at gå ud og købe en bil til 200.000 kroner og låne pengene af bilforhandleren, der ikke er underlagt de samme regler som banker«. De nye regler skal altså sikre en sund samfundsøkonomi og beskytte forbrugerne mod at komme i økonomisk uføre, men reglerne kan faktisk presse forbrugerne over i dyre lånetyper, vurderer seniorøkonomen.

»Hvis alle de mere almindelige lånemuligheder er brugt op, kan kunden, der vil have kredit uanset hvad, ende i former for lån, som har højere omkostninger end traditionelle lån«, siger Morten Bruun Petersen.

De nye regler for lån med variabel rente vil nok have en vis dæmpende effekt på priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, men vil ingenlunde få dem til at falde, vurderer direktør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter.

»Hvis man som boligkøber i København har ønsket af få et variabelt forrentet lån uden afdrag, har man i det sidste års tid skullet kreditvurderes, som om man optog et fastforrentet 4-procents lån med afdrag. Det kan lyde mærkeligt, men sådan er reglerne. Kan man klare sådan en test, er de nye regler ikke noget at snakke om«, siger Curt Liliegreen og henviser til lån med afdrag og minimum 5 års rentebinding inden for 60 til 80 procent af boligens værdi.

Det betyder selvfølgelig, at køberen får færre penge til rådighed i det daglige, påpeger økonomen.

»Der kan selvfølgelig være enkelte, der vil foretrække et billigt lån hele vejen op til 80-procent lånegrænsen, så de kan bruge den ekstra likviditet på bøffer og rødvin«, siger Curt Liliegreen: