Guide: Når ældre kommer i gældsklemme Også ældre over 60 år roder sig ud i gældsproblemer

Gratis rådgivning til personer, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb. Det er tilbuddet i Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning.

Hver femte henvendelse til Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivninger for socialt udsatte kommer fra personer over 60 år. Og der er fire temaer, som går igen i henvendelserne til de 120 frivillige gældsrådgivere, der typisk har en baggrund som jurister, økonomer eller bankrådgivere.

Projektkonsulent og jurist Lui Vestergaard Lundin i Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning fortæller, at der ikke lavet en egentlig statistik over, hvad de enkelte plus 60 årige henvendelser går på, men Lui Vestergaard Lundin gennemgår her de fire typisk tidspunkter, de ældre henvender sig på:

1. Mange henvender sig i tiden efter, at en ægtefælle eller partner er død. Dermed forsvinder den ene indtægt i husstanden uden, at husleje, forsikring, udgift til bil og leveomkostninger i det hele taget bliver halveret. Man står i en udsat situation, og der skal foretages en hård prioritering, og det er ofte ikke muligt at opretholde den samme levestandard.

Der kan være en ældre bil, som kræver mange reparationer og i givet fald vil dræne budgettet. En mulighed er at få indfrosset grundskylden ved hjælp af et kommunalt lån, men den mulighed er i en række tilfælde allerede brugt, når de ældre kommer i gældsrådgivningen. Det kan være nødvendigt at få skåret en ordentlig luns af de faste udgifter, sælge bilen eller sælge huset og finde en billigere bolig.

2. Blandt ældre og pensionister er afdragsfri realkreditlån meget populære. Her er et afgørende tidspunkt, når afdragsfriheden – typisk efter 10 år – forsvinder, så skal pensionisten lige pludselig til at betale flere tusinder kroner i afdrag på realkreditlånene hver måned. De nye regler om, at belåningsgrænsen som udgangspunkt er 60 procent for pensionister og ikke 80 procent som for andre husejere rammer mange ældre, der ønsker at genfinansere deres lån. Vi oplever også, at mange ældres bolig i nogle egne af landet er faldet i værdi fra belåningstidspunktet, hvilket gør det yderligere besværligt at blive boende i sin bolig. De står konkret til, at deres hus går på tvangsauktion, hvis ikke de gør noget ved deres økonomisk situation.

3. I tiden efter man har fået sin sidste løn og skal til at leve af sin pension, oplever nogle ældre, at afdragene på boligen overstiger indtægterne, og de derfor brug for et godt råd. Den månedlige pensionsudbetalinger er som hovedregel noget lavere end den løn, som man var vant til at få. Derfor skal der barberes nogle udgifter væk. Den eneste udgift, der reelt ophører, når man forlader sin arbejdsplads, er udgiften til transport til og fra arbejde. Men det er langt fra altid nok til at kompensere for de faldende indtægter.

4. Der er en del, som oplever, at fortidens synder indhenter en, når man nærmer sig pensionisttilværelsen. Det kan være, at du har solgt et hus med tab for årtier siden, eller er gået ned med en selvstændig virksomhed. Man er aldrig kommet ordentligt ud på den anden side, og gælden er blevet skubbet for dig i årenes løb, men kreditorerne har stadig krav på deres penge, hvis de blot har husket at forny deres krav inden for ti år. Det kan ofte være flere hundrede tusinder kroner, som gælden er løbet op i årtiernes. Her vil rådet ofte være at søge en gældssanering.

Forbrugerrådet Tænk har gældsrådgivninger i København, Ringsted, Nykøbing F, Odense, Kolding, Esbjerg og Aalborg. Dem, der søger rådgivning, skal booke en tid og møde personligt op. Rådgivningen er forbeholdt socialt udsatte.