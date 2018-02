Den privatøkonomiske rådgiver: Flere pensionister burde indfryse boligskatten Renten på de lån, som pensionister har ret til at få af kommunen til at fryse boligskat inde med, er steget, men lånene kan stadig være billige, vurderer ekspert.

Retten til at få et lån af kommunen, så man kan indefryse sin grundskyld, er en god idé for mange flere pensionerede husejere end, dem der i dag benytter i dag benytter muligheden.

Sådan lyder vurderingen fra privatøkonomisk rådgiver og partner i Finanshuset i Fredensborg, Kim Valentin.

Men af landets 340.000 pensionistfamilier, der både kan være par og enlige, i eget hus er det blot 55.000, som benytter retten til at indefryse grundskylden. Det svarer til hver sjette pensionisthusstand.

»Indefrysning af grundskyld er rykket op på listen over muligheder for at skaffe sig ekstra midler til at opretholde sine forbrugsmuligheder som pensionist«, siger Kim Valentin.

I 2016, som er seneste opgjorte år, blev der ifølge Danmarks Statistisk indefrosset et rekordbeløb 8,5 milliarder kroner, hvilket er fire gange så meget som i 2000.

For seks - syv år siden under krisen, var det mere almindeligt at sælge sit hus med tab Kim Valentin, Finanshuset

»Det helt afgørende, når man skal skaffe sig ekstra penge til forbrug, er omkostningerne ved at låne pengene. For ti år siden var det muligt at få banklån meget billigt. Bankerne havde lånetyper, som var knyttet til Nationalbankens rentesatser. De findes stort set ikke mere, så på trods af et faldende renteniveau generelt, så er det blevet dyrere at tage banklån«, siger Kim Valentin.

Rentesatsen på de kommunale indefrysningslån var i 2016 på 1,41 procent, men det var faktisk muligt at få lavere renter på en række realkreditlån.

»Der er andre omkostninger ved et realkreditlån til for eksempel stiftelse af lånet, og der skal løbende betales bidragssatser for administrationen af lånet. Det er der ikke ved de kommunale lån, så man det kan være en attraktiv måde at skaffe sig 30ø40.000 kroner på til forbrug«, siger Kim Valentin.

I 2011 blev det gjort mindre attraktivt at indefryse grundskyld. Renten på de kommunale lån fik et nøk opad. Frem til for syv år siden var renten på det halve af Nationalbankens diskonto, som for eksempel i 2000 var på 2,75 procent, så derfor havde pensionister ret til at indefryse grundskyld til en rentesats på 1,38 procent. Det skal sammenlignes med, at renteniveauet dengang var på 6-7 procent, så der var en betydelige rentefordel ved indfrysningslånene.

Nu bliver renten på indfrysningslånene fastsat hvert år i oktober på baggrund rentesatserne for samtlige realkreditlån – flekslån såvel som fast forrentede, og var altså på 1,41 procent i 2016 og på 1 procent i år.

Lån betales når huset sælges

De kommunale indefrysningslån skal betales tilbage, når huset bliver solgt.

»I langt de fleste tilfælde kan husene sælges for et større beløb end gælden i huset, og så er der ikke noget problem, så får kommunen sine penge. For seks-syv år siden under krisen var det mere almindeligt at sælge sit hus med tab. Og så kunne kommunen heller ikke få sit lån betalt tilbage. Og den gæld slæber man så med sig«, siger Kim Valentin, der har en fortid som Venstre-borgmester i Gribskov.

I mange tilfælde er det arvingerne, som kommer til at udrede det indefrosne lån til kommunen.

»Jeg har aldrig mødt nogen arving, som var utilfreds med, at deres forældre havde udnyttet deres mulighed at indfryse deres grundskyld og bruge pengene på sig selv«, siger Kim Valentin.

Det er som nævnt kommunerne, som står for indfrysningslånene i øjeblikket, men fra 2021 overtager staten ansvaret for ordningen til Kommunernes Landsforenings tilfredshed. Det var en del af boligaftalen, som Folketinget er blevet enige om.