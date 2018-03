Kilde: Finans Danmarks spørgeskemaundersøgelse er gennemført af A&B analyse fra 4. til 16. januar 2018 på baggrund af 1.070 web-interview med personer i aldersgruppen 18-30 år. Stikprøven er vægtet for køn, alder og geografi, så den er repræsentativ for ungebefolkningens.

66 procent af de unge bor i en lejebolig eller et lejet værelse, som deres første bolig. 12 procent bor på kollegium. Resten bor i ejerbolig, bofællesskab, hos familiemedlemmer eller i andelsbolig som første bolig.

Anna flyttede hjemmefra som 21-årig: »Det var en miserabel måned« Unge udeboende har ofte svært ved at få økonomien til at løbe rundt. 22-årige Anna Mygind fortæller om de erfaringer, hun har gjort sig i sit første år som udeboende, og om den gang, det var lige ved at gå galt.