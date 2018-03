Skatteekspert: Tjek dage og kilometer i kørselsfradrag Kørsels- og håndværkerfradraget er nogle af de fradrag, som det er vigtigt at holde øje med i årsopgørelsen.

Når millioner af danskere i den kommende tid tjekker deres årsopgørelse, er der flere fradrag, som det er en god idé at være opmærksom på.

Blandt andet er befordringsfradraget, som også kaldes kørselsfradraget, vigtigt at tjekke for mange. Det forklarer skatteekspert Per Ørtoft Jensen fra revisionsfirmaet PwC.

»Skat tager udgangspunkt i nogle standardiserede data«.

»De regner eksempelvis som udgangspunkt med, at du har haft 216 arbejdsdage. Du kan have haft hjemmearbejdsdage, sygedage eller weekendarbejdsdage, så noget kan både tælle op og ned«, siger han.

Kørselsfradraget er et fradrag, som man kan få, hvis man har mindst 24 kilometer frem og tilbage fra arbejde. Fradraget udregnes efter, hvor langt man har til arbejde.

»Skat tager normalt udgangspunkt i den korteste tur, men hvis man eksempelvis kører en længere vej uden om byen, fordi den er hurtigere, så kan man få det fradrag«, siger Per Ørtoft Jensen.

Lang kø

Man har selv ansvar og pligt til at reagere over for Skat, hvis årsopgørelsen er forkert.

Fredag aften åbnede Skat op for, at 4,6 millioner danskere kunne se deres årsopgørelse, og der har siden været lang kø for at komme ind.

Årsopgørelsen er officielt først klar på mandag. Men Skat har vanen tro tyvstartet, så borgerne allerede flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

Har man gennem året hyret en barnepige eller købt sig til rengøringshjælp, så kan der også være penge at hente i håndværkerfradraget, forklarer skatteeksperten.

»Her er der helt sikkert tale om et fradrag, som Skat ikke får oplysning om fra anden side, så her har man selv pligten til at få det indberettet«, siger han.

Håndværkerfradraget giver fradrag på op til 6000 kroner per person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kroner per person.

Håndværksydelser er eksempelvis udskiftning af ruder eller isoleringsarbejde, mens serviceydelser kan være rengøringshjælp.

ritzau