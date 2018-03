Knap 700.000 gange har danskere smugkigget på årsopgørelsen

659.909.

Så mange gange er danskerne logget på Skats hjemmeside for at se årsopgørelsen, siden den blev tilgængelig fredag aften.

Det oplyser Skat på Twitter lørdag formiddag kort før klokken 10.30.

Officielt er årsopgørelsen først klar på mandag. Men Skat har traditionen tro åbnet for, at borgerne flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

Fredag aften meddelte Skat således, at der var åbent for, at 4,6 millioner skatteborgere kan tjekke deres opgørelse.

Weekenden bruger Skat til at sikre, at alt virker, som det skal og for at systemerne kan finjusteres. Derfor har Skat advaret om, at man kan opleve, at systemet kører ustabilt i weekenden.

Skat oplyser, at der fredag aften var et enkelt problem, men ellers har systemet kørt, som det skulle.

De mange tjek af årsopgørelserne har sat Skat på arbejde. På de sociale medier har Skat modtaget 2350 henvendelser ind til videre.

Kan stille spørgsmål på Twitter

Skats 28 medarbejdere, der lørdag morgen sidder og svare på de mange spørgsmål, har derfor travlt.

Der er både mulighed for, at danskerne kan stille spørgsmål på Twitter, Facebook og i en chatfunktion på Skats hjemmeside.

»Det er en testweekend, så derfor har vi ikke åbent for alvor endnu«, siger Kirsten Hansen, der er ansvarlig for sociale medier og chat i Skat.

Mette Børsting, der står for koordineringen lørdag, fortæller, at danskerne stiller mange forskellige spørgsmål.

»Folk spørger om vejledning til, hvordan de taster de forskellige fradrag. Der er også mange spørgsmål til køfunktionen«, siger hun.

Årsopgørelsen viser, om man skal have penge tilbage i Skat eller om man har betalt for lidt i 2017 og dermed skal betale en restskat. Når man er logget ind, kan man tjekke sine fradrag og lave ændringer, hvis der eksempelvis mangler fradrag.

I testweekenden sidste år var der i alt 2,8 millioner login på hjemmesiden og 4,3 millioner visninger af årsopgørelser.

ritzau