Mobiltelefoner sender yngre voksne i RKI Dyre mobiltelefoner, købt på afbetaling gennem telefonselskaberne, er den hyppigste årsag til, 18 til 30-årige havner som dårlige betalere.

Hver 20. dansker mellem 18 og 30 år er stemplet som dårlig betaler.

I mange tilfælde skyldes det, at de unge voksne vælger at benytte telefonselskabernes tilbud om at købe en ny og dyr mobiltelefon på afbetaling, som de derefter ikke afdrager på.

Hver tredje registrering i RKI af de yngre voksne skyldes, at de har gæld til et telefonselskab.

Det viser en ny rapport fra Finans Danmark, en interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter, der har analyseret informationer fra Danmarks Statistik om danskernes gæld og formue med fokus på de 18-29-årige.

At netop mobiltelefoner er en stor del af årsagen til de unges gæld, kan skyldes, at det er et af de første større køb, de skal foretage sig i deres voksenliv. Det fortæller Solveig Råberg Tingey, der er seniorøkonom i Finans Danmark.

»De har måske ikke overvejet, hvilke konsekvenser det kan have, hvis de ikke kan betale lånet tilbage. Og så er mobiltelefonen jo også noget, der kan gå hurtigt i stykker. Så står de og skal bruge en ny mobiltelefon igen og er måske nødt til at tage endnu et lån«, siger Solveig Råberg Tingey.

Når man først er registreret i RKI, kan det være svært at blive slettet igen. Halvdelen af de 18-30-årige, der stod registreret i 2012, står stadig registreret som dårlige betalere 5 år efter.

»Det kan være, fordi de har mistet det økonomiske overblik. Så kan det være svært for de unge at få betalt lånet tilbage. Et lån, som de måske ikke skulle have taget i første omgang, fordi de ikke havde en indkomst, der kunne bære det«, siger Solveig Råberg Tingey.

Hun forklarer, at når man skal låne pengene i banken, bliver der lavet en omfattende kreditvurdering, hvor banken tjekker, at man både har evnen og viljen til at betale lånet tilbage. Derfor skal de både aflevere lønsedler og lægge et budget, før pengene kan udbetales.

Vi gør, hvad vi kan

Hos Teleindustrien, der er teleselskabernes branchesamarbejde, fortæller direktør Jakob Willer, at teleselskaberne ikke har nogen interesse i at indgå låneaftaler med nogen, der ikke kan betale afdragene på deres mobiltelefon.

»Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse det ved at lave kreditvurderinger og vurdere betalingsvilligheden. Udfordringen er, at mange af dem ikke har en historik, fordi de er så unge«, siger Jakob Willer.

Han forklarer, at teleselskaberne tjekker, om personen har en historik i RKI, eller om der har været en tidligere inkassosag, men at selskaberne ikke nødvendigvis kigger på lånerens budget.

»Man kigger mig bekendt ikke på indtægtsgrundlag. Det er op til hvert enkelt selskab, hvordan man kreditvurderer sine kunder«, siger Jakob Willer.

Direktøren mener, at der er en naturlig forklaring på, at teleselskaberne fylder så meget i de 18-30-åriges gældsstatistik.

»Grunden til, at vi er overrepræsenteret, er nok også, at alle mennesker har en mobiltelefon. Det vil sige, at vi har en forretningsrelation til stort set alle danskere«, siger Jakob Willer.