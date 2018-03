Skoleelev til bankdirektør: Jeg vil helst ikke ende i Luksusfælden

Der var da også planlagt en quiz ud fra materialet til dagens undervisning, men de mange spørgsmål fra eleverne i Virum, får tiden til at løbe alt for hurtigt.

Det er femte år, bankdirektøren er med i Pengeugen. Udover at han synes, det er skide sjovt at være med, så mener han også, at det er et vigtigt at hjælpe de unge med at få et fornuftigt forhold til økonomi.

»Det er vigtigt at vise, hvad en bank egentlig er. Men den vigtigste del er at give de unge et mere ydmygt og respektfuldt forhold til penge og få en diskussion med de unge mennesker om, hvad man låner penge til,« siger Mads Skovlund, der godt ved, han nok er lidt morfaragtig, når han siger, man ikke skal låne penge til en mobiltelefon.