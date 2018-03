4 ud af 10 virksomheder har fået ansøgninger fra arbejdsløse, der slet ikke er interesserede i jobbet Virksomheder modtager i stor stil ansøgninger fra ledige, der ikke vil have de job, de søger. Ofte bliver det først opdaget ved jobsamtalen, viser analyse.

De er ledige, de søger arbejde, og de sender jobansøgninger i stort antal. Men når arbejdsgiveren vil kalde dem til samtale, er de umulige at komme i kontakt med. Dukker de op til samtalen, er det for at fortælle, at de faktisk slet ikke er interesserede i jobbet.

Midt i et buldrende opsving, hvor der mangler hænder, har fire ud af ti virksomheder inden for det seneste år således fået ansøgninger fra ledige, der slet ikke er interesserede i det job, de søger.

Det er nemlig en fast og ufravigelig betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, at ledige hele tiden søger nye job.

Og det har banet vejen for et bekymrende antal proformaansøgninger, fastslår erhvervsorganisationen Dansk Erhverv på baggrund af en ny spørgeundersøgelse blandt 451 medlemsvirksomheder.

»De bruger alt for mange ressourcer på jobansøgere, der slet ikke er interesserede«, siger Peter Halkjær, chefkonsulent i Dansk Erhverv:

»Det udhuler udbuddet af arbejdskraft og forstærker virksomhedernes udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. Og det koster tid og penge, også for samfundet, der må forsørge en gruppe mennesker, som officielt står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som kryber uden om«.

Det gør mig ked af det, at vi spilder ressourcerne på denne måde Troels Lund Poulsen (V)

I undersøgelsen er der kun inkluderet 110.000 personer, der er vurderet jobparate ledige af systemet. Hver tredje af virksomhederne, der får proformaansøgninger, har oplevet at nå frem til jobsamtalen, før de fandt ud af, at ansøgeren slet ikke var interesseret i jobbet. Ligesom hver fjerde virksomhed har oplevet, at det var umuligt at få kontakt til jobansøgeren.

Frank Lynbech har prøvet begge dele – flere gange. Han er driftschef i det private plejefirma Kære Pleje, der beskæftiger omkring 180 medarbejdere:

»Vi får i forvejen ikke ret mange ansøgninger, og når vi kalder ansøgere til samtale, har vi oplevet flere gange, at de slet ikke reagerer«, siger han.

Frank Lynbech har lige haft en arbejdsløs kvinde til samtale på et job, som hun endte med at få tilbudt. Det ville hun så lige tænke over, og da hun vendte tilbage, meddelte hun, at »det gad hun sgu alligevel ikke at bruge tid på«, udtrykker han.

Minister: Uundgåeligt mismatch

Også dagligvaregiganten Dagrofa støder med jævne mellemrum på ’falske’ jobansøgere:

»Det sker ofte, når vi søger medarbejdere, at vi får nogle af de her proformaansøgninger fra folk, der hverken har de faglige eller personlige kompetencer til at beklæde jobbet«, siger Ditlev Piper, direktør for HR, Kommunikation & CSR i Dagrofa, der blandt andet driver dagligvarekæderne Meny og Spar. Ifølge Dansk Erhverv er det »tilsyneladende stadig mere attraktivt for nogle ledige at få en offentlig forsørgelse end selv at tjene pengene«.

Men det er først og fremmest rigide ansøgningsregler, der skaber problemerne, mener en af landets førende eksperter i aktivering og jobskabelse, professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet:

»Jeg er enig i, at der er for mange proformajobansøgninger, men det er jo, fordi de ledige bliver pisket til at søge job hele tiden, uden at det betyder ret meget, hvad de søger, bare de søger en hel masse. Det giver et uundgåeligt mismatch mellem de ledige og de ledige stillinger«, siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder undersøgelsen et wakeupcall for de kommunale jobcentre.

»Det gør mig ked af det, at vi i en periode, hvor virksomhederne har så hårdt brug for arbejdskraft, spilder ressourcerne på denne måde. Der er jo ingen, der har gavn af, at man lader de ledige søge nogle job, de åbenlyst ikke har kvalifikationer til at bestride«, siger ministeren.