Penge tilbage fra Skat? »De unge sparer pengene op, mens de voksne bruger dem« Hver anden 18-25-årig, der får penge tilbage i skat, smider dem ind på opsparingen, mens de ældre bruger dem. 'Pengene betyder mere, når man har en skrøbelig økonomi', siger forbrugerøkonom

Der er stor aldersforskel på, hvad danskerne bruger pengene til, når Skat i dag udbetaler 16,7 milliarder kroner i overskydende skat.

De unge sparer nemlig pengene op, mens de ældre bruger dem på rejser, rødvin og dagligdags udgifter. Det viser en undersøgelse foretaget af Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

Blandt de 18-25-årige siger mere end hver anden, der skal have penge tilbage i skat, at de vil bruge pengene på opsparing. For voksne over 40 år skal pengene primært indgå i det daglige forbrug, madvarer og lignende. Det svarer omkring hver tredje i undersøgelsen.

»Sat på spidsen kan man sige, at de unge mennesker sparer pengene op, mens de ældre bruger dem. Det giver god mening, eftersom et par tusind kroner betyder meget for en 25-årig studerendes privatøkonomi. For de 40+-årige med en solid økonomi gør det en mindre forskel«, siger Ann Lehmann Erichsen.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov med 1.014 interview i marts.

Ferierejser boomer

I gennemsnit får borgerne hver 4.900 kroner tilbage i skat i dag. En lille portion danskere modtager dog over 10.000 kroner og skævvrider statistikken massivt, siger Ann Lehmann Erichsen.

»Hvis vi skærer den lille gruppe ud af ligningen, får langt de fleste danskere omtrent 3.000 kroner i returskat«, forklarer hun.

For de danskere, der hverken vil spare pengene op eller bruge dem på toiletpapir, står ferierejser højt på listen.

Knap hver tredje ung vil ifølge undersøgelsen bruge returskatten på ferie. For voksne mellem 26 og 54 år er det knap hver femte, der tager på jagt efter sol og sommer.

Det kan rejsebureauet Spies tydeligt mærke, fortæller produktchef Carlos Cebrian.

»Returskatten blev også udbetalt på en tirsdag sidste år. Jeg kan se i vores system, at vores rejsesalg i den uge steg 40 procent i forhold til ugen før og ugen efter. Salget begyndte dagen før udbetaling og fortsatte de efterfølgende tre dage«, siger Carlos Cebrian.

Hvor det sidste år særligt var charterferie til Mallorca, der trak skattekronerne op af danskernes lommer, er mønstret lidt anderledes i år.

»Vores rejsesalg til Tyrkiet er steget meget i forhold til sidste år. Men for 5.000 kroner kan du for tiden også få en uges ferie, all inclusive, så det giver god mening«, siger produktchefen.

Hørebøffer og hjælp til flygtninge

Hver femte 26-39-årig vil bruge skattepengene på afdrag af lån eller gæld, viser Nordea-undersøgelsen.

En ud af ti vil bruge pengene på forbrugsgoder som elektronik, møbler eller hvidevarer. Derfor forventer Elgiganten et stort salg i dag, forklarer kommunikationsrådgiver Frederik Danvig:

»Det er ikke en dag, hvor folk køber et nyt køleskab eller en opvasker, men i stedet forkæler sig selv med hovedtelefoner, bluetooth-højttalere eller anden elektronik. Derfor har vi også ekstra bemanding rundt omkring i vores varehuse i dag«, siger han.

Hvis man har fået penge tilbage i skat, men hverken vil bruge dem på ferie, høretelefoner eller opsparing, kan man donere overskuddet til trængende.

Krigen i Syrien har eksempelvis varet i over syv år nu. Flere organisationer samler penge ind for at hjælpe krigens ofre. Det gælder for eksempel: