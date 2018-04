Forbrugerråd: Slå i bordet, og spar en formue, når du investerer via banken

Gebyrjunglen

Her er et udvalg af de omkostninger, du er med til at betale, når du investerer i bankernes investeringsforeninger:

Administrationshonorar: Investeringsforeningens betaling til banken for at

administrere investeringsforeningen.

Kapitalforvaltningshonorar: Betaling for udvælgelsen af værdipapirer.

Depotselskabshonorar: Betaling til banken for at varetage depotbankfunktion.

Handelsomkostninger: Betaling til banken for at handle med værdipapirer.

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/hvor-meget-koster-dine-investeringer

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

