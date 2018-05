Flere danskere skriver testamente

Alt for mange dødsfald ender i absurde arvesager og bitre familiefejder, fordi vi ikke får skrevet testamente. I årevis har advokater og arveeksperter opfordret danskerne til at få styr på arven – især i sammenbragte familier og papirløse forhold, hvor arvelovens regler ikke altid giver mening.

Og nu ser det ud, som om budskabet er nået frem: Sidste år skrev mere end 37.000 danskere testamente og fik det godkendt og registreret hos en offentlig notar. Det er godt 4.000 testamenter flere end året år, og det højeste antal notargodkendte testamenter siden 2008, hvor arveloven sidst blev fornyet.

»Det er en markant stigning og en meget glædelig udvikling«, siger Helle Larsen, advokat og tidligere formand for landets familieadvokater.

»Vi er ved at få en større forståelse for vigtigheden af testamenter. Og så tror jeg, at vi nu begynder at se effekten af de nye netportaler, der er dukket op de senere år med billige tilbud på testamenter«.

»Hidtil har advokatbranchen ikke ønsket at se i øjnene, at de her portaler er en alvorlig trussel. Med de nye tal er der for mig at se ikke længere nogen tvivl«.

TestaViva er en af de netportaler, der har stor succes med at tilbyde gratis digitale testamenter.

FAKTA Flere testamenter I 2017, for første gang i 9 år, steg antallet af nye testamenter. Der blev oprettet godt 37.000 testamenter registreret for notar. I de foregående år fra 2009 til 2016 har antallet af testamenter svinget mellem 29.000 og 33.000 årlige testamenter.

50.000 testamenter i 2019

Her er direktøren heller ikke i tvivl om, at portaler som hans har en stor del af æren for stigningen i antallet af nye testamenter:

»Vi har i alt haft 16.000 brugere i vores første leveår, godt 4.000 af dem har skrevet testamenter, og halvdelen af disse er godkendt hos notaren«.

»Jeg er overbevist om, at antallet af nye testamenter vil stige voldsomt de kommende år, når flere finder ud af, at de ikke behøver betale en advokat i dyre domme for at skrive et testamente«, siger Michael Lauritzen, der vurderer at 50.000 danskere har skrevet testamente inden udgangen af 2019.

Bakket op af Arbejdernes Landsbank og Pension Danmark tilbyder TestaViva også gratis juridisk rådgivning til de to virksomheders kunder – og til de 1,5 millioner lønmodtagere, der er organiseret i et LO-forbund.

Men de gratis testamenter bliver betalt på en anden måde, mener Helle Larsen. Med de digitale testamenter får TestaVivas ejere dyrebare oplysninger om de enkelte brugere, som kan bruges til at hente dem ind i kundekredsen.

»Forbrugerne skal vide, at alle aktører i det her marked har en kommerciel interesse, det gælder også TestaViva og andre portaler som den. Hos os advokater betaler man med kontanter – på nettet betaler man med data«, siger Helle Larsen.

Den analyse afviser Michael Lauritzen som helt hen i vejret. Det er ren branding og ønsket om at give kunderne en ekstra service, der driver værket:

»De data, der kommer ind, dem kunne vi ikke drømme om at dele, det er et helligt og ufravigeligt princip, det gør vi bare ikke«, siger han.

Nogle advokater er også bekymrede for kvaliteten af portalernes rådgivning: »Det er en individuel vurdering, hvordan et testamente skal sammensættes, og det kræver efter min opfattelse advokatrådgivning«, siger advokat Stine Morild Kulmbak.

Det er ikke for ingenting, at danskerne igen og igen er blevet opfordret til at skrive testamente. Uden et testamente bliver arven, ejendelene, formuen og værdierne nemlig fordelt efter arvelovens bestemmelser.

Og de tager ikke højde for sammenbragte familier og papirløse samlevere i et land, hvor det er næsten lige så almindeligt at blive skilt som at blive gift.

Ingen testamente – ingen arv

Et eksempel er ugifte par. Skriver de ikke testamente, kan de slet ikke arve hinanden, selv om de har boet sammen i både 5, 10, 15 og 20 år.

Dør den ene, går arven videre til den afdødes familie. Får de et fælles barn, arver barnet alt, hvad den afdøde forælder efterlader sig. Samleveren får ingenting.