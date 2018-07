Boligøkonom: Det er nu, du skal rykke, hvis du lurer på 'drømmelånet' Trumps handelskrig gør det billigere for boligejere at omlægge til et 2-procents lån med fast rente. Men vinduet kan hurtigt lukke igen.

»Hvis du gerne vil have det her lån, er det en god idé at gøre noget hurtigst muligt og inden du tager på ferie«, lyder rådet fra Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.

Lånet, hun taler om, er det såkaldte drømmelån, nemlig et 30-årigt realkreditlån med fast rente på 2 procent og afdrag.

I løbet af de seneste uger er kursen på lange danske realkreditobligationer steget, bl.a. på grund af politisk uro i Tyskland og frygten for, at Trumps handelskrig eskalerer. Det gør investorer over hele verden nervøse og får dem til at sælge ud af aktier – og købe sikre obligationer som de danske i stedet.

Resultatet af den store interesse er, at kursen på et 2-procents lån i skrivende stund ligger omkring 99,5, men for få dage siden nåede den næsten op på 100.

Minimer dit kurstab

Og det betyder igen, at boligejere – både dem, der lige har skrevet under på en købsaftale, og de nuværende, der bare gerne vil omlægge deres gamle lån – stort set kan undgå at få et kurstab ved at optage lånet nu.

»Muligheden bliver ikke bedre«, mener Mikkel Høegh, boligøkonom i BRF Kredit.

Høj kurs Derfor betyder det noget Hvis man optager et realkreditlån til kurs 100, kommer man til at skylde præcis det beløb, man får udbetalt. Det sker kun sjældent – men jo tættere på kurs 100, jo bedre. Låner man f.eks. 1 mio. kr. til kurs 95, får man en gæld på 1.050.000 kr. Rammer man kurs 99,6, skal man kun låne 4.000 kr. 'ekstra', som kaldes kurstab. Det er investorernes interesse for obligationerne bag lånet, der bestemmer kursen. Høj efterspørgsel giver høj kurs. 2-procents lånet er interessant, hvis du i dag har et lån med kuponrente på 3 procent eller højere. Eller hvis du vil skifte fra variabel til fast rente. Skifter du f.eks. fra 3 til 2 procent, får du både en lavere ydelse og et højere afdrag på gælden. ’Drømmelånet’ er samtidig mere kursfølsomt end 3 procents lånet. Det betyder, at hvis renten stiger, så falder værdien af din gæld mere. Stiger renten f.eks. med 1 procent, kan du - hvis du har et 2 procents lån - nøjes med at betale 930.000 kroner for at indløse en gæld på 1 mio. kroner. Det er både interessant, hvis du sælger boligen, eller hvis du vil omlægge lånet på et tidspunkt. Vis mere

Han understreger, at den underliggende trend faktisk er, at renten på de fastforrentede lån er stigende på grund af højere global vækst. Det vil gøre det dyrere at låne.

»Men så sker der pludselig ting, som markedet reagerer på – f.eks. den aktuelle risiko for gengældelsestold – der så alligevel presser renten ned og kurserne op«, forklarer han.

Slå til eller vente?

Der kan altså med andre ord være tale om et vindue, der står åbent i kort tid. Og det er en grundig overvejelse værd hos de boligejere, der alligevel havde tænkt sig at springe fra deres gamle lån over i ’drømmelånet’ til den kommende opsigelsesfrist, der falder 31. juli.

Fire gange om året kan man nemlig opsige et lån til sådan en opsigelsesfrist og dermed betale færrest mulige omkostninger ved en omlægning.

Skal man så slå til nu og betale mere – eller tage chancen og vente til 31. juli?

»Hvis man har bestemt sig for, at det er det lån, man vil have, så ville jeg låse kursen fast nu og glæde mig over trygheden«, siger Mira Lie Nielsen.

»Det kan også godt være, at kurserne fortsætter med at være så fine, men det har ingen af os indflydelse på«.

Satsning kan koste

En analyse, som Nykredit har lavet, viser, at det kan være rigtig ærgerligt at satse på at nå helt frem til opsigelsesfristerne, før man skifter lån.

Ser man to år tilbage på de seneste otte opsigelsesfrister, er kurserne nemlig i syv af tilfældene faldet så meget i perioden op til fristen, at mange boligejere alligevel endte med ikke at omlægge lån, fordi deres kurstab – og dermed deres gæld – ville blive betydeligt større end forventet.

Det skete blandt andet ved de seneste to frister i januar og april i år.

»Men denne gang ser det ud til at kunne lykkes med et meget lille kurstab«, mener Mikkel Høegh fra BRF Kredit.