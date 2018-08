Far og mors pensionsordning kan være genvej til et sted at bo

»Jeg føler lidt, at lettelsen over at kunne finde en permanent bolig i København, overskygger, at det koster mange penge. Og jeg vurderer, at jeg med SU og mit arbejde godt vil kunne få det til at køre rundt. Det er i forvejen næsten en umulig opgave at finde en bolig for mindre end 4.500 kroner om måneden i København. Det her er 1.000 kroner mere for en fast bolig tæt på city og så er det nybyggeri med gratis vaskeri, fælleskøkken og tagterasser«.

En dyr løsning på problemet

David Draminsky Lindhardt er ikke i tvivl om, at en stor og stigende del af studiebyernes ungdomsboliger i fremtiden skal findes i det private pensionsbyggeri.

»Der bliver jo ikke bygget nok af kommunen, så denne her type af boliger, tror jeg, kommer til at fylde meget mere i landskabet, når det går op for folk, at muligheden findes. På den måde får vi løst et problem, men som sagt; denne type af boliger er altså ikke billige, så det bliver igen en løsning, der retter sig mod dem, der har flest penge eller dem, der som mig kan leve på en sten«.

I flere pensionskasser vækker David Draminsky Lindhardts bekymring genklang. Selv om deres interesse for at bygge og investere i små ungdomsboliger er stor, er der også et men: Nemlig prisen på boligprojekterne, som kommer til at afspejle sig i den husleje, som de unge skal betale.

Forældretilskud er ikke holdbart

Pensionskassen Sampension, der blandt andet bestyrer pensionsformuen for offentligt ansatte HK'ere, købte for to år siden 550 eksisterende ungdomsboliger i København, Ballerup og Roskilde. Sampension er også med i et projekt i Aarhus, hvor det tidlige kontorbyggeri Scandinavian Center er omdannet til boliger til studerende.

Faktisk var pensionskassen blandt firstmoverne i branchen inden for den form for investering, fortæller Søren Vendelbo Jacobsen, chef for ejendomme og infrastruktur i Sampension.

»Vi havde ikke regnet med at stoppe her, for vi kan rigtig godt lide segmentet ungdomsboliger. Men nu er det ikke længere så åbenlyst for os at placere pengene der: Efterspørgslen fra de studerende er der og vil sandsynligvis fortsætte de næste mange år, men prisen for boligerne er blevet for høj«, siger han.

Et pensionsselskab skal optimere afkastet af medlemmernes formue og skal derfor opkræve markedslejen - altså det, som markedet er villig til at betale - for de ungdomsboliger, de køber.

»Nu synes vi, at den øvre grænse er ved at være nået på det åbne marked. Vores holdning er, at de unges leje ikke skal meget længere op end 5.000 kroner om måneden. Når lejen er højere, bliver forældrene nødt til at subsidiere de unge hver måned, og det tror vi ikke er holdbart på lang sigt«, uddyber Søren Vendelbo Jacobsen.

Priser eksploderer på ungdomsboliger

For de dyreste ungdomsboliger i København er huslejen nu så høj, at en studerende betaler mere i leje per kvadratmeter end kvadratmeterprisen på en tilsvarende ejerlejlighed.

Det kan få forældre, der alligevel er nødt til at give deres børn tilskud til huslejen i en lejebolig, til at overveje alternativer - f.eks. forældrekøb. Den slags mekanismer er pensionskassen også nødt til at forholde sig til, inden den investerer i ungdomsboliger, påpeger Sampensions ejendomschef.

Huslejeniveauet er på samme måde i fokus hos PKA. Her er det et stort ønske hos både pensionskassens bestyrelse og medlemmerne, at PKA udviser social ansvarlighed i udlejning af ungdomsboliger, fortæller ejendomschef Nikolaj Stampe. Det betyder, at standardboligerne generelt ikke må koste en studerende mere end cirka 4.500-5.000 kroner om måneden.

Er det nok til at give jeres medlemmer et stort afkast?