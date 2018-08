Pensionskoncernen Danica er en af de bygherrer, der giver kunderne - og deres børn - fortrinsret til at leje selskabets boliger. Her ses Danicas ungdomsboligbyggeri Nordbro, der blandt andet omfatter et boligtårn i 29 etager. Nordbro ligger på DSB's gamle godsareal tæt på Nørrebro station i København. Danicas nye store ungdomsboligbyggeri på Nørrebro, Nordbro.