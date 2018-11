Ventetid forlænget med to år: Imens må boligejerne fortsat betale den høje skat Boligejerne har samlet betalt mere end 13 milliarder kr. for meget i skat siden 2013, og det må de fortsætte med frem til 2020. Men hvem det er, der betaler for meget, er indtil videre Skatteministeriets hemmelighed.

I de nye kvarterer i Nordhavnen i København blev der ikke festet, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) onsdag meddelte, at de nye ejendomsvurderinger, der skulle have været så godt som færdige nu, er blevet udskudt med et par år.



Peter Thielst og hans familie venter sammen med 29 andre familier utålmodigt på at få afklaret, om de må regne med at skulle betale næsten 120.000 kr. om året i boligskat i al fremtid for deres rækkehuse med 130 kvadratmeter bolig og 75-150 kvadratmeter grund.

De fik skattechokket i begyndelsen af 2017, da Skat vurderede deres små grunde til at være 2,5 millioner kr. værd. Siden da har de håbet på, at det ville blive fastslået, at der var tale om en misforståelse, når de nye ejendomsvurderinger ville blive udsendt ved årsskiftet.

Med udsættelsen kommer de til at vente omkring to år mere.

»Og det er da irriterende, at vi skal vente endnu længere på at få at vide, hvor vi står«, siger Peter Thielst, der bor i et af rækkehusene med sin kone og to små børn.

»Vi vil jo alle sammen gerne vide, hvor vi står. Vores nabo har optaget lån og givet sig selv et par år til at få klarhed over udgiften, før de træffer afgørelse, om de skal forsøge at sælge. For os er det bare uvisheden, der bliver forlænget«.

Familierne i kvarteret i Nordhavnen, der kaldes Frikvarteret, købte deres boliger, før de var opført som det, der kaldes projektboliger. Da de ikke havde nogen vurdering på det tidspunkt, bad ejendomsmægleren Skat om at få vejledende oplysning om, hvordan ejendommene ville blive vurderet.

Ud fra Skats tal kunne mægleren beregne, at grundskylden ville blive 21.000 kr. om året. Den endte med at blive 84.000, eller fire gange så høj.

De nye boligejere i Nordhavn nåede at klage og kan håbe på, at de vil vinde deres klagesag, men de aner endnu ikke, hvornår sagen kommer for Landsskatteretten.

For andre mulige købere af projektlejligheder betyder udsættelsen, at de må leve med den samme usikkerhed som beboerne i Nordhavnen. Og der er ingen tvivl om, hvad Peter Thielst vil råde dem til.

»Jeg vil aldrig anbefale nogen at købe en projektbolig. Havde vi kendt risikoen for at få så høj en ejendomsskat, havde vi aldrig købt selv«, siger han.

Problemet opstår, fordi Skat i sin vejledning stadig bruger den gamle defekte vurderingsmodel, der udløser helt tilfældige og vidt forskellige vurderinger. Samtidig fraskriver Skat sig ethvert ansvar for vurderingen, og det samme gør ejendomsmægleren. Risikoen bæres derfor alene af køberne.

700.000 boligejere betaler for meget

Udsættelsen af ejendomsvurderingerne betyder også, at flere end 700.000 boligejere, som har betalt for meget i ejendomsværdiskat eller grundskyld siden 2013, må vente endnu længere på at få deres penge tilbage. Indtil nu har Skat opkrævet 13 milliarder kr. for meget hos dem, og de vil med udsættelsen i de næste to år komme til at betale nogle milliarder mere, som de slet ikke skulle betale.

Skatteministeriet forventer, at det især vil være boligejere i landdistrikter, for eksempel på Lolland-Falster, i Sønderjylland og det vestlige Jylland, der skal have penge tilbage og nu må vente længere på det. Men en oversigt fra ministeriet viser, at det er i det meste af landet, der vil skulle ske tilbagebetalinger. Beløbene varierer fra nogle få tusinde til over 15.000 kr.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Erik og Erik. Ens grunde i Stubbekøbing på Falster. Den ene vurderet til 200.000, den anden til 100.000. Skat har opgivet at rette. Den rigtige vurdering lader vente på sig, men kommer - siger skatteministeren - i andet halvår 2020. Arkivfoto.

I Stubbekøbing på Falster har ejerne af to fuldstændigt ens parcelhusgrunde således to helt forskellige grundværdier og dermed forskellige regninger i grundskyld. Den ene nabo havde klaget over vurderingen og vurderingsankenævnet nedsatte den fra 200.000 til 100.000 kr.

Så skulle Skat også nedsætte grundværdien for de andre parcelhuse i området, men Skat har opgivet at rydde op i alle de gamle vurderinger, forklarede daværende underdirektør i Skat Sanne Kjær til Politiken i februar 2016.

»Vi kan ikke ændre vurderingerne på alle ejendomme. Det er jo en mellemperiode denne her, og der kommer jo på et tidspunkt nye vurderinger, hvor man forholder sig til, om de vurderinger, der har været i mellemperioden, har været for høje«.