Koldere vejr og flere års prisfest rammer boligmarkedet Over de seneste år har boligpriserne haft kurs op. Men i september dykkede priser på både huse og lejligheder.

Der var et mindre prisfald på både huse og lejligheder i september. Samtidig er antallet af handler faldet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Nordea vurderer chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, at flere års prisfest på særligt lejligheder har gjort, at færre boligkøbere kan være med.

»Når efteråret og vinteren melder sin ankomst, så er der færre købere på markeder, og det presser priserne«.

»Samtidig er priserne på ejerlejligheder kommet op på et højt leje de seneste år. Det betyder, at færre kan være med«.

»Derudover er der udsigt til stigende boligskatter, når den nye skattereform træder i kraft i 2021. De faktorer får køberne til at træde lidt tilbage«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Priserne på huse og lejligheder faldt med henholdsvis 1,4 procent og 0,4 procent fra august til september.

Potentielle lejlighedskøbere skal dog ifølge Nordea ikke lade sig skræmme, så længe man køber bolig ud fra en betragtning om, at man skal bo der - og at det ikke er med en kortsigtet investering for øje.

»Hvis det så lige er, at man er på jagt efter en lejlighed i en af de store byer, så er det en rigtig god idé at have en lang tidshorisont, så man ikke risikerer at skulle sælge sin lejlighed på et tidspunkt, hvor prisen er lavere end i dag«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Til gengæld ser hun prisfaldet på huse som et midlertidigt forhold. Hun fremhæver, at der er godt gang i dansk økonomi, hvilket vil få flere købere til fadet.

»Der er stigende beskæftigelse, og det betyder, at der er flere potentielle købere. Samtidig er der fremgang i lønningerne, og så har vi lavere renter, der gør, at det er billigere at købe et hus«.

»Derudover har husmarkedet slet, slet ikke oplevet de samme stigninger som på lejlighedsmarkedet«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Der blev handlet 3936 huse i september og 1381 lejligheder.

Det er fald på henholdsvis 9,3 procent og 21,7 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

ritzau