Finanstilsynet i ny vurdering: Risikoen for prisfald på ejerlejligheder i København er forhøjet

Flere års markante prisstigninger på ejerlejligheder i København er skyld i, at Finanstilsynet advarer om risiko for prisfald.

I de seneste år er priserne på ejerlejligheder i København kun gået en vej - op. Sandsynligheden for, at den kurve snart knækker, er imidlertid voksende. Det vurderer Finanstilsynet i sin halvårlige risikovurdering.

»Det bliver stadigt mere sandsynligt, at ejendomspriserne er overvurderede, og risikoen for store prisfald er tilsvarende forhøjet«, skriver Finanstilsynet, hvis opgave er at føre tilsyn med det finansielle marked.

Lave renter har været medvirkende til prisstigningerne, og Finanstilsynet peger på, at kommende rentestigninger kan bremse prisudviklingen.

Siden foråret sidste år er antallet af bolighandler i København faldet, og det tager nu længere til at få solgt. Samtidig er priserne stort set uændrede, og alle tre parametre kan være tegn på, at prisudviklingen nu vender på det københavnske boligmarked, skriver tilsynet.

Samtidig problematiserer Finanstilsynet den store byggeaktivitet i hovedstaden og peger på, at det kan føre til overkapacitet og senere prisfald for særlige type bygninger som eksempelvis hoteller og detailbutikker.

Finanstilsynet vurderer, at kreditforeningerne er godt rustede til et generelt prisfald på ejendomsmarkedet, hvorimod bankerne erfaringsmæssigt er mere udsatte.