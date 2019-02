Faldt du også for Bilkas 'billige' cykel? Salling Group meldt til politiet for at vildlede kunder

Legetøj og cykler er i butikskæden Bilka blevet markedsført med en tilbudspris, der ifølge Forbrugerombudsmanden ikke kan kaldes for et tilbud. Det vildleder forbrugerne.

Reklamesider der går i gul og TILBUD skrevet med versaler. De skriger efter din opmærksomhed, tilbudsaviserne, når de ugentligt dumper ind i postkassen, men det er ikke altid, at priserne er så fordelagtige, som de ser ud.

Sådan gør det sig hvert fald gældende for en lang række tilbud, som butikskæden Bilka har sendt ud i alverdens postkasser, fastslår Forbrugerombudsmanden i en ny afgørelse.

I løbet af syv sammenhængende weekender i slutningen af 2017 har Bilka reklameret med tilbud på 25 procent på hele deres sortiment af legetøj, og to weekender efter årsskiftet har de på samme måde kørt med 35-50 procent tilbud på et udvalg af deres legetøj.

Det er et problem, da legetøjet var på tilbud så ofte, at det efterhånden ikke længere kunne siges, at have en anden normalpris, og derfor kan man heller ikke sige det er på tilbud.

»Det er ikke usædvanligt, at vi nu vælger at politianmelde Salling Group. Det er vigtigt, at forbrugerne kan stole på butikkernes tilbudsmarkeringer, når de handler«, siger chefkonsulent for Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren.

På Black Friday i 2017, dagen der ellers er kendt for at være tilbudsjægerens juleaften, valgte Bilka også udsende et ellers vellydende tilbud på en cykel. Spar 50 procent.

Vi fandt et behov for at præcisere reglerne i september 2017, da vi så en tendens til, at erhvervsdrivende udnyttede reglerne til grænsen, når det kommer til at reklamere med tilbud som fx weekend-tilbud. Chefkonsulent for Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren

Problemet er bare, at sidst gang, at cyklen blev solgt til den påståede normalpris på 9.999 kroner, var flere måneder tidligere. Derfor er det i strid med lovgivningen, at kalde det et tilbud, da en vare skal have haft en normalpris i mindst seks sammenhængende uger, før man kan tale om at lave et tilbud.

»Bilka havde løbende markedsført legetøjet med nedslag i prisen, og den markedsførte cykel havde ikke kostet den oplyste normalpris de sidste fire måneder op til tilbuddet. Så kan der efter min overbevisning ikke være tale om en normalpris. Det var vildledende, og derfor har jeg anmeldt Salling Group til politiet«, forklarer Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Tolkning af lovgivningen

Politianmeldelsen af Salling Group er den første af sin slags. Det kommer sig af, at forbrugerombudsmanden i september 2017 tydeliggjorde reglerne for, hvordan og hvor længe erhvervsdrivende må reklamere med tilbud. Noget som der tidligere har været forskellige tolkninger af.

»Vi fandt et behov for at præcisere reglerne i september 2017, da vi så en tendens til, at erhvervsdrivende udnyttede reglerne til grænsen, når det kommer til at reklamere med tilbud som fx weekend-tilbud. Det betyder konkret, at man ikke kan lave hyppige, gentagne weekend-tilbud, som Salling Group nu er politianmeldt for«, fortæller chefkonsulent for Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren.

Bilka har efter politianmeldelsen erkendt, at de har overtrådt Markedsføringslovgivningen og mener, at en præciseringen af lovgivningen er på sin plads. For i følge dem drejer det hele sig om forskellige tolkninger af lovgivningen.

Lovgivning Sådan må butikkerne reklamere med tilbud Sammenligninger mellem en normalpris og en nedsat pris må ikke være vildledende. Det betyder i følge Forbrugerombudsmanden, at varen skal have haft en normalpris i mindst seks sammenhængende uger, før man kan markedsføre med en nedsat pris. En undtagelser er dog korte kampagner eller tilbud på maksimum tre dage, men disse korte kampagner må ikke gentages meget ofte, da det ses som vildledende. Hvad, ’meget ofte’ dækker over, er en konkret vurdering, ifølge chefkonsulent for Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren. Desuden må man kun fremsætte tilbud i maksimum to uger, hvorefter man ser normalprisen som vildledende. Kilde: ’Forbrugerombudsmandens retningslinjerfor prismarkedsføring’ 2017

Vis mere

»Vi har alene et ønske om at markedsføre vores tilbud efter bogen. Hidtil har der ikke været klare regler for frekvensen af kortvarige tilbudskampagner på legetøj, hvilket der er kommet nu, og vi indrettede allerede vores markedsføring efter det i sommeren 2018, hvor vi indledte dialogen med Forbrugerombudsmanden«, siger Mark Nielsen, direktør i Bilka i en pressemeddelelse.

Salling Group har ikke ønsket at udtale sig yderligere, men til at andre butikskæder i samme periode har delt deres tolkning af Markedsføringsloven.