Spekulation: Tusindvis af boligejere i København og Aarhus ventes at gå i skattely

Ejerboliger i storbyen får skattesmæk, når de nye ejendomsskatter bliver givet fri i 2021. Men de, der bliver boende, kan fortsætte med den lave skattetakst, og det får eksperter til at frygte for spekulation.

Er du klar over, at du bliver afkrævet en helt ny ejendomsskat om halvandet år? Og at den bliver væsentlig højere end den, du betaler i dag, hvis du altså bor i København eller Aarhus?

Efter flere års indefrysning af ejendomsskatterne bliver de efter planen givet fri 1. januar 2021 i et helt nyt system, hvor skatterne i langt højere grad følger den enkelte boligs salgsværdi. For de fleste boligejere landet over har den ændring ikke de store konsekvenser.

Men eftersom boligpriserne i mellemtiden er eksploderet i store byer som København og Aarhus, må boligejerne her indstille sig på mærkbare skattestigninger, der også vil sætte sig tydelige spor i boligpriserne fra 2021.

I København og Aarhus ventes de nye skatter at banke op til 10 procent af boligpriserne, alt efter størrelse og beliggenhed, vurderer eksperter.

Men for at afværge privatøkonomiske katastrofer er der bygget en lukrativ skatterabat ind i det nye skattesystem.

For lige så længe københavnere og aarhusianere holder fast i deres bolig, kan de fortsætte med at betale den lave skattetakst – i princippet i al evighed. Og stiger ejendomsskatten yderligere efter 2021, vil det beløb blive indefrosset. Det er nemlig først, når boligen bliver solgt, at den nye, høje skat skal betales af de nye ejere.

Og den model bekymrer flere boligeksperter. For dermed kan det nye skattesystem også sætte gang i spekulationsforretninger både før og efter skæringsdagen:

»Usikkerheden er stor. Vi har allerede set et omslag i markedet, og derfor er der god grund til at frygte spekulation, når det viser sig, at der kan være udsigter til gode gevinster og en skatterabat«, siger boligøkonom ved Jyske Bank, Mikkel Høegh.

Han tror derfor, priserne bliver presset op, jo nærmere vi kommer 2021, da man her kan sælge sin bolig med den fordelagtige skatterabat.

Men han er særlig bekymret over de tusindvis af borgere, der venter på at flytte ind i en nybygget projektbolig:

»Man kan ende med at være rigtig uheldig. Mange projektboliger vil stå klar omkring skæringsdatoen, så køberne kan sikre sig skatterabatten. Men fælden smækker i, hvis byggeriet bliver forsinket, for så står man lige pludselig med en meget dyrere bolig, der kan vælte ens økonomi«.

Konkret kan man ende med at skulle betale mange tusinde kroner ekstra i boligskat om året.

Frygter for salget

Også ejendomsmæglerne ser med bekymring på overgangen til de nye ejendomsskatter. Her er man overbevist om, at de fleste boligejere i København og Aarhus vil tage imod tilbuddet om ’skattely’:

»Vi risikerer jo, at boligsalget går i stå, når man kan krybe i skatteskjul og blive der så længe, man ønsker«, siger direktør Ole Hækkerup fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

»Og så bliver der jo ikke kun givet rabat på den nye ejendomsskat. Stiger ejendomsskatten yderligere efter 2021, jamen så kan boligerne også vente med at betale den regning. Så det er en win-win for storbyens boligejere, der med stor fordel kan holde fast i den samme bolig i meget lang tid og dermed gøre det endnu mere vanskeligt at komme ind på især det københavnske boligmarked«, siger han.

Boligskat Her falder priserne mest og mindst Kommuner med stigende priser: Odsherred Lolland Halsnæs Lemvig Vordingborg Kommuner med faldende priser: København Aarhus Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Roskilde Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening. Beregning af estimeret priseffekt Vis mere

Stod det til ejendomsmæglerne, skulle de løbende skattestigninger ikke per automatik fryses inde.