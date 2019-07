Forbrugerombudsmanden: Københavnsk ejendomsfirma vildleder købere - lejlighed var 20 procent mindre

fakta

Forstå begreberne

Tinglyste areal

Det tinglyste areal opgøres for ejerlejligheder på yderside af ydervægge og til midten af skillevægge mod nabolejligheder.

Den væsentligste forskel mellem det tinglyste areal og BBR arealet er, at BBR arealet opgøres med andele af eventuelle adgangsarealer dvs. opgange, trapper m.m. Det tinglyste areal er uden.

BBR

BBR-areal er opgjort ved at måle vandret på ydersiden af ydervæg til ydervæg. Dertil lægges ved ejerlejligheder andelen af fælles adgangsarealer, såsom opgangsareal.

’Nettoareal’

Der findes ikke en lovreguleret definition eller faglig standard for beregning af ’nettoarealet’. NVP brugte det som synonym for det tinglyste areal, mens Forbrugerombudsmanden mener, at den generelle forståelse er, at det forståes som ’gulvtæppearealet’. Altså det indvendige gulvareal i samtlige rum

