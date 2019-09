Huse stiger mere i pris end lejligheder for ottende måned i træk Fra slutningen af 2018 begyndte priserne på huse at stige mere end prisen på ejerlejligheder.

I juli var det ottende måned i træk, at priserne på huse steg mere end på ejerlejligheder, når man måler i forhold til samme måned året før.

Det viser nye tal for Danmarks Statistik.

På landsplan var den årlige stigning på enfamiliehuse i juli på 3,3 procent, mens ejerlejligheder faldt med 2,1 procent i forhold til juli året før.

I år er det kun sket i januar og juni, at priserne på lejligheder er steget i forhold til samme måned forrige år.

I 2012 begyndte priserne på ejerboliger at stige, og siden steg ejerlejligheder mærkbart mere i pris end enfamiliehuse. Men fra slutningen af sidste år begyndte husene at stige mere end lejlighederne. Det er sket i 10 ud af de seneste 12 måneder.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit, konstaterer efter offentliggørelsen af tallene, at det fortsat går fint på boligmarkedet.

»Der handles flittigt, og priserne på huse stiger i samtlige landsdele. Og da farten på ejerlejlighedsmarkedet siden sommeren 2018 er sat noget ned, så er der altså generelt større prisstigninger til husejerne end til ejerlejlighedsejerne«, skriver hun i en skriftlig kommentar.

Hun fortæller, at farten på huspriserne skyldes en buket af positive faktorer.

»Det går endnu godt i dansk økonomi, rigtig mange danskere har fast arbejde, og samtidig har yderligere rentefald i 2019 skubbet finansieringsomkostningerne ved huskøb ned mod det laveste niveau nogensinde«.

»Samlet set giver det mange familier mulighed for at opgradere huset eller blive husejere for første gang«, lyder det.

Danmarks Statistik har også nye tal for handlen med huse og lejligheder. De peger på, at bolighandlen er rykket væk fra de store byer og ud til de mindre.

I år er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse på 12.789, mens det er 4609 for ejerlejligheder. Set i forhold til sidste år er det 2,5 procent højere for enfamiliehuse og 1,2 procent lavere for ejerlejligheder.

»Det tyder på, at ejendomshandlerne i 2019 foreløbigt er rykket væk fra de store byer og ud til de mindre, idet de fleste ejerlejligheder findes i de store byer«, skriver Danmarks Statistik.

ritzau