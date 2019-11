I dag er forskudsopgørelsen landet: Det skal du holde ekstra godt øje med

Skat har torsdag åbnet op for, at danskerne kan justere i deres forskudsopgørelse. For nogen vil der være gode nyheder, men husk nu at se på det, lyder opfordringen.

»Der er ingen grund til ikke at betale den rigtige skat fra 1. januar«. Sådan siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen med opfordring til at justere sin forskudsopgørelse inden næste år.

Skattestyrelsen anbefaler, at man tjekker sin forskudsopgørelse i følgende situationer:

Hvis man går op eller ned i løn.

Hvis man begynder at få pension eller efterløn eller begynder eller stopper med at få SU.

Hvis man begynder eller stopper med at få kørselsfradrag - eller det ændres.

Hvis man får eller stopper med at have fradrag for renteudgifter.

Hvis man køber bolig eller sælger bolig.

Hvis man starter virksomhed.

Hvis man bliver gift eller skilt.

Danskernes forskudsopgørelse for 2020 kan fra torsdag udfyldes og eventuelt ændres. Forskudsopgørelsen byder på gode nyheder for mange, der kan se frem til mindre skattelettelser, da både topskattegrænsen, personfradraget og beskæftigelsesfradraget stiger en smule i 2020.

Det nye jobfradrag stiger i 2020, fra et maksimalt fradrag på 2.100 kroner til et maksimalt fradrag på 2.500 kroner (tjener man over 253.578 vil man være berettiget til det maksimale fradrag).

Det ekstra pensionsfradrag vil blive hævet fra 22 til 32 procent for personer, der har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, mens det stiger fra 8 til 12 procent for personer, der har mere end 15 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Sker der betydelige ændringer i din økonomi, bør du »vænne dig til løbende justere din forskudsopgørelse«, så du betaler den rigtige skat fra 1. januar, lyder opfordringen fra Louise Aggerstrøm Hansen.

Mere eller mindre i løn

Præcis, hvad man kan forvente at skulle betale i skat, afhænger af en række individuelle forhold såsom renteudgifter, kørselsfradrag, fagforeningskontingent, kapitalindkomst og den slags.

Er der udsigt til, at disse vil ændre sig betydeligt fra 2019 til 2020 bør man derfor justere sin forskudsopgørelse, mener Louise Aggerstrøm Hansen.

»Man skal tjekke, om Skat forventer, om man får det samme i løn til næste år som året før. Det kan være, at man i løbet af i år har fået nyt arbejde eller er gået på pension, barsel eller bare ved, at man skal på barsel til næste år: Så vil du formentlig tjene noget andet end i år. Man skal også kigge efter, om der er andre typer indtægter, som ændrer sig. Det kan være, du får nogle vederlag eller tjener nogle penge på Airbnb, så altså noget, du har ved siden af din a-indkomst«.

Renteindtægter og renteudgifter har betydning for dit fradrag

Renteindtægter og renteudgifter er vigtige for ens økonomi. Ændrer de sig vil det have betydning for rentefradraget.

»Vi har set, at mange har udnyttet de lave renter til at omlægge deres lån, og det kan være, at de derved har færre renteudgifter til næste år, end de havde i år. Så er det også en god idé at rette det til. Det kan også være, at du har betalt gæld af eller optaget ny gæld. Alle de her ting, som har betydning for, hvad du skal betale i rente, er vigtige«.

Hvis man har omlagt sit lån, kan man se frem mod ændrede renteudgifter i 2020 i forhold til i år.

»Lad os sige, at du omlægger fra et 3-procents boliglån til et 1-procents boliglån, så har det selvfølgelig betydning for dine renteudgifter til næste år«.