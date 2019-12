Stor appetit på huse giver flere handler og højere priser

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I tredje kvartal er der solgt det største antal huse i mere end 15 år.

Det fremgår af tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Samlet set er der fra juli til september blevet solgt 12.109 huse. Det er ikke set større i de snart 16 år, Finans Danmark har ført statistik med hushandlerne.

Sideløbende med det stigende antal hushandler er gennemsnitsprisen for de solgte huse også steget.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 14.129 kroner per kvadratmeter. Også det er rekord ifølge Finans Danmarks tal.

»Det lave renteniveau og den generelle fremgang i økonomien bidrager til, at efterspørgslen på huse er høj«.

»Derfor er det ikke overraskende, at salgspriserne er steget, og at de er kommet over niveauet fra før finanskrisen«, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Det seneste år er huspriserne i gennemsnit steget med 3,2 procent.

Hos Nordea Kredit forventer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, at priserne vil fortsætte opad og stige med cirka tre procent i 2020 og med yderligere tre procent i 2021.

»Det gør vi, fordi renten stadig er lav. Det er billigt at komme ind på boligmarkedet, og så er der mange danskere, som også synes, at det er et godt tidspunkt at købe hus«.

»Simpelthen på grund af at beskæftigelsen er høj, arbejdsløsheden er lav, dansk økonomi har det godt, og der er en generel optimisme i samfundet«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Salgspriserne på ejerlejlighedersat på pause siden 2018

På markedet for ejerlejligheder har prisstigningerne ikke helt kunne følge med dem, der har været på husmarkedet.

Priserne på ejerlejligheder er steget med 0,5 procent det seneste år. Det skyldes især, at halvdelen af de handlede ejerlejligheder ligger i København By og Aarhus, hvor salgspriserne faktisk er faldet.

Her er salgspriserne på ejerlejligheder generelt sat på pause siden starten af 2018. Billedet er dog mere nuanceret, hvis man ser på andre steder i landet.

»Det seneste år har prisstigningerne på de store ejerlejlighedsmarkeder i København og Aarhus været afløst af prisfald. Afmatningen kommer i kølvandet på mange års prisstigninger i de to byer«.

»Modsat er der generelt prisstigninger, når vi vender blikket væk fra de to største markeder«, siger Ane Arnth Jensen.

Blandt andet er priserne på ejerlejligheder i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland steget med henholdsvis 6,6, 3,5 og 3,4 procent.

ritzau