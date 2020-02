Nej. Det har jeg aldrig. Øhm nej: Fire danskere fortæller om deres brug af kontanter

»Det havde jeg nok engang i sidste uge. Det er, når jeg skal have en vogn i Netto eller lignende. Eller hvis man skal give gaver til de unge mennesker, så kan jeg bedst lide at give kontanter. Så MobilePay har ikke overtaget helt endnu. Men MobilePay er så nemt at anvende, at det er det, jeg bruger til hverdag«.

Sune André, 30 år, lysdesigner Foto: Martin Lehmann

Har du kontanter på dig lige nu?

»Ja, det har jeg da. Jeg har 10 euro. Men ingen danske kroner. Det er ret normalt, at jeg ikke har kontanter på mig. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal bruge dem til mere«.

Hvorfor har du euro på dig?

»Det ved jeg faktisk ikke. Det må være fra en ferie eller noget. Jeg har normalt aldrig kontanter på mig og hæver aldrig i hæveautomaterne«.

Hvornår brugte du sidst kontanter, og til hvad?

»Øhm, for en måneds tid siden eller sådan noget. Det var bare fra pant, så jeg ved ikke helt, om det tæller. Men ellers kan jeg ikke huske, hvornår og hvorfor jeg skulle have haft kontanter på mig. Jeg kan heller ikke komme i tanke om en situation, hvor jeg ville skulle bruge kontanter. Men for fem år siden havde jeg det i højere grad. De blev brugt til garderober i byen«.