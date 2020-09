Snart kan du bede om dine feriepenge: Her er fem detaljer, der kan være afgørende for dit valg

Der er et klassisk forskningseksperiment, hvor børn får en skumfidus. Hvis de venter med at spise den, får de to skumfiduser.

Det er samme dilemma, som rigtig mange danskere sandsynligvis står i nu.

Fra omkring 1. oktober kan lønmodtagerne anmode om at få udbetalt tre ud af fem ugers feriepenge, som blev indefrosset i forbindelse med overgangen til en ny ferielov. Hvis de lader dem stå, kan de i stedet stå med mange flere penge, når de en dag går på pension og får dem udbetalt. Især topskatteydere skal overveje, om de kan få mere ud af at lade pengene stå frem for at få pengene ud nu.