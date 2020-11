Se, om du bliver ramt: Sådan trækker 9 banker renter af din opsparing

Intet er afgjort i det amerikanske præsidentvalg. Men det billede, der tegner sig, ser anderledes ud end de fleste havde forventet. For det er ikke blevet en jordskredssejr til Biden og Demokraterne. Tværtimod står Trump overraskende stærkt. Og har vundet den vigtige stat Florida. Men… Joe Biden talte for kort tid siden. Med lidt anstrengte smil, foran et publikum forskanset i biler, lod han amerikanerne vide, at han stadig tror på sejr.