Så meget kan et øget håndværkerfradrag betyde for dig

For at give et ekstra skub til økonomien vil regeringen skrue kraftigt op for fradraget på blandt andet vinduespudsning, snerydning og opvask næste år.

Det er den nuværende boligjobordning, som regeringen foreslår at udvide, så danskerne kan købe de pågældende ydelser lidt billigere og dermed øge efterspørgslen.

For serviceydelser vil regeringen hæve fradraget fra 6.400 kroner per person til 25.000 kroner per person i 2021, mens fradraget for visse håndværksydelser løftes fra 12.800 kroner til 25.000 kroner.