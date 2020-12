Tjek tallene inden onsdag: Corona kan give dig skattesmæk

Alt er inficeret af coronavirus. Selv din privatøkonomi kan være så hårdt ramt, at du ender med et få et uventet skattesmæk i starten af det nye år, advarer Nykredit.

For mange lønmodtagere har pandemien nemlig også haft privatøkonomiske konsekvenser, især for dem, der har mistet jobbet eller har været tvunget til at finde et nyt.

Det ændrer indkomsten og dermed også skattebetalingen i det år, der nu næsten er gået.