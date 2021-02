I dag ryger endnu en stribe: Danmark er ved at blive et kasseløst samfund

Forestil dig, at du ikke kan bruge en computer. Heller ikke en smartphone. Og heller ikke en hæveautomat.

En stor del af os tager mulighederne for givet, men der er stadig en gruppe borgere, der ikke kan bruge de digitale løsninger. Det kan skyldes handikap, eller at man har nået en alder, hvor det er utrygt og vanskeligt at omstille sig til nye ting.

Derfor gør det ondt på denne gruppe, at Danmark er tæt på at være et kasseløst samfund. Et samfund, hvor man ikke kan gå ind i en bank fra gaden og hæve eller indsætte kontanter.

Sydbank, Jyske Bank og Danske Andelskassers Bank har for længst lukket deres kasser. Ringkjøbing Landbobank lukkede sine kasser i forbindelse med coronanedlukningen i foråret 2020. Det samme gjorde Alm. Brand Bank og Spar Nord.