Et par gange om måneden tager 75-årige Arthur Høiberg bussen til Vejle. Det er cirka en halv times kørsel fra Tørring, hvor han bor. Sådan har han gjort i årevis, men fra februar er det slut. Danske Bank har besluttet at lukke de fleste af bankens kasser, og dermed kan Arthur Høiberg ikke længere komme ind i filialen i Vejle for blandt andet at hæve penge.

Arthur Høiberg er en del af den gruppe danskere, der ikke kan bruge alle de digitale løsninger, og som derfor har brug for, at verden ikke forandrer sig så hurtigt.

»Jeg føler, at jeg bliver umyndiggjort på en eller anden måde. Jeg plejer selv at kunne bestemme, hvornår jeg vil gå i banken og hæve penge. Nu er jeg afhængig af, at der er nogen, der vil hjælpe mig«, siger Arthur Høiberg.

Arthur Høiberg har rystesyge og kan ikke bruge hverken mobiltelefon eller computer. Han er derfor også fritaget for at bruge NemID, e-Boks, netbank og de andre ting, som de fleste danskere bruger i stor stil i hverdagen.