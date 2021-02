13.550 eller 17.000 kroner: Hvis du kan få tidlig pension i 2 eller 3 år, så drop efterlønnen

Næste år kan 41.000 lønmodtagere gå på såkaldt tidlig pension.

Det er en ny type pension, der skal hjælpe dem, der har arbejdet i årevis og derfor føler sig så nedslidte, at de har brug for at trække sig tilbage. Pensionen har fået kælenavnet Arne-pensionen, fordi bryggeriarbejderen Arne Juhl under valgkampen i 2019 blev ansigtet på regeringens planer om en løsning for tidligere tilbagetrækning.