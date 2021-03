Har du husket at indberette feriepenge? Ellers kan du få du en overraskelse i dag

Køen til at komme ind på Skat.dk for at se, om man skal have penge tilbage eller ej fra skattefar i år, er allerede lang. 100.000 skatteydere stod her til formiddag i digital kø, selvom der endnu ikke er åbnet op for årsopgørelsen for 2020.

Når det senere i dag sandsynligvis bliver muligt at få syn for sagen, kan det se værre ud, end du måske havde regnet med. 2,3 millioner borgere valgte nemlig i oktober og november at få ekstraordinært udbetalt 51,2 milliarder kroner - nemlig de såkaldte indefrosne feriepenge.

Hvis de ikke har sørget for at justere det i deres forskudsopgørelse, kan det i værste fald give et skattesmæk nu.

»Det er stort set alle lønmodtagere, der har fået feriepenge, så det er en del. Det er ikke sikkert, at der er tale om et skattesmæk, men måske står de til at få færre penge tilbage end forventet«, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.